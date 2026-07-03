Sequim Middle School fourth term Honor Roll — 2025-26
Published 1:30 am Friday, July 3, 2026
Here is Sequim Middle School’s fourth term Honor Roll for the 2025-26 school year.
Sixth grade
Soren Albright, 3.717; Zaliyah Alonzo, 3.9; Adiah Anderson, 3.883; Miles Angelovic, 3.85; Roman Bacchus, 3.617; Colin Bixby, 3.95; Everly Blackmore, 3.617; James Briscoe-Dodson, 3.633; Sawyer Bushy, 4.0; Scarlett Cartmel, 4.0; Grayson Castell, 4.0; Brandon Chong, 4.0; Oakley Commeree, 3.85; Helena Coon, 3.667; Preston DeAngelo, 4.0; Benjamin Divinsky, 3.95; Marley Eaton, 3.883; Kazuki Feinstein, 3.833; Jakson Fergusson, 3.833; Kaila Fuentes, 3.95; Lily Galloway, 3.85; Eryn Haubrick, 3.6; Hudson Holgerson, 3.95; Parker Horst, 4.0; Gabriella Huff, 3.717; Asher Jacobson, 3.667; Sofia Lopez, 3.667; Logan Mao, 3.95; Wade McCarthey, 3.783; Fisher Melsheimer, 4.0; Mia Miano, 4.0; Rain Nelson, 4.0; Jacky Nguyen, 3.667; Ramsey O’Mera, 4.0; Cambree Parker, 3.683; Taylor Petroff, 3.95; Dylan Purkey, 4.0; Katelyn Purkey, 3.833; Winter Radcliffe, 4.0; Stephen Reno, 3.95; Riley Thomas, 3.733; Alaina Turner, 3.733; Natalie Wagner, 3.617; Sarina Whitteker, 3.95; Kenneth Wickert, 3.783; Andres Yescas, 4.0.
Seventh grade
Harper Barrett, 4.0; Violet Bays, 4.0; Laina Bo, 3.733; Olianna Brailey, 4.0; Elena Carroll, 3.9; Michael Caudle Jr., 3.833; Addison Cecere, 3.95; Sophie Christian, 4.0; Aubrey Dailey, 4.0; Wren Decker, 3.833; Aven Dotlich, 3.833; Grayson Fiorini, 4.0; Hero Gaede, 3.95; Lily Gulbranson, 3.717; Iris Homant, 3.833; Stephanie Hooker, 4.0; Jordan Huber, 3.617; Jack Jacobs, 3.783; Jack Jacobson, 3.667; Ariyana Lopez, 3.833; Bianca Lopez, 4.0; River Moxley-Horgan, 3.66; Kim Ngo, 3.783; Samantha Owen, 3.617; Abigail Poirier, 3.85; Hoko Saari, 4.0; Anela Sellmeyer, 4.0; Gracelyn Staples, 4.0; Anh-Thi Tran, 4.0; Gretchen Voyles, 3.95; Secilia Walters, 4.0.
Eighth grade
Aaron Adamson, 3.8; Antonia Barros Alves, 3.88; Porter Bays, 3.833; Emma Bixby, 4.0; Morgan Breithaupt, 4.0; Amara Buggy, 3.88; Samantha Calara, 3.617; Emma Chapman, 4.0; Samuel Clemons, 4.0; Camryn Corbin, 4.0; Owen DeAngelo, 3.733; Caroline Dennis, 3.94; Sawyer Denton, 3.9; Alice Dorgan, 4.0; Zarylaine Durham, 4.0; Faith Eaton, 4.0; Alabama Evenson, 4.0; Carter Fenner, 3.783; Dylan Greenleaf, 3.833; Lucy Greenwalt, 4.0; Russell Grimes, 3.783; Reese Hale, 4.0; Emmelia Henrikson, 4.0; Elliana Holt, 3.66; Connor Horst, 3.95; Abyssinia Jefferson, 3.85; Brinley Johnson, 3.72; Mila Johnson, 4.0; Eleanor Jones, 4.0; Remington King, 3.94; Ezechiel Kirsch, 3.94; Alester Knapp, 3.733; Vaira Luke, 3.94; Tyler McCarthey, 3.617; Emma Miller, 3.833; Samantha Mooney, 3.95; Emma Morris, 4.0; Ocean Mounts, 4.0; Reed Nash, 3.833; Nathan Nelson, 4.0; Arwen Osborne, 4.0; Liam Owens, 3.833; Chloe Parker, 3.8; Natalie Randall, 4.0; Leonides Rivas, 3.95; Mason Robbins, 4.0; Jack Ross, 4.0; Olive Rossi, 4.0; Lorelei Sanders, 3.74; Shyla Schmitt, 3.74; Linda Schroeder, 3.833; Marcus Shelden, 4.0; Samantha Siemion, 3.94; Emma Simpson, 4.0; Rosalie Sly-Hobson, 3.95; Emily Stamon, 4.0; Olivia Thompson, 4.0; Jasper Tipton, 3.833; Susan Updike, 4.0; Livia Whalen, 4.0; Eliseo Zaragoza, 3.95.