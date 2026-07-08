Beverly Ann Messenger
Published July 8, 2026
Beverly Ann Messenger
Former Port Angeles resident Beverly Ann Messenger died June 15, 2026 at Memorial Care Orange Coast Medical Center in Fountain Valley, California.
She was 90.
Messenger was born Jan. 28, 1936.
A visitation will be held Tuesday, July 14 from 10 a.m. to 11:30 a.m. at Sequim Valley Funeral Chapel followed by a funeral service at 11:30 a.m. A cryptside service will take place at 1 p.m.
Sign a guestbook for the family at sequimvalleychapel.com.