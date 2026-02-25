Site Logo

Responder Blotter — Feb. 25, 2026

Published 7:30 am Wednesday, February 25, 2026

The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.

Feb. 17

5:05 a.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.

10:23 a.m. — Malicious mischief, 100 block of Stares Lane

11:06 a.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.

1:17 p.m. — Theft, 500 block of Grandview Drive

3:30 p.m. — Fraud, 600 block of West Washington St.

Feb. 18

9:35 a.m. — Theft, 500 block of North Seventh Ave.

1:59 p.m. — Malicious mischief, intersection of South Sequim Ave./ East Brownfield Road

3:02 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.

4:17 p.m. — Animal abuse, 200 block of Kitchen-Dick Road

Feb. 19

11:22 a.m. — Fraud, 500 block of Madrona Way

Feb. 20

8:44 a.m. — Harassment, 260000 block of U.S. Highway 101

11:26 a.m. — Fraud, 1200 block of West Washington St.

11:47 a.m. — Assault, 1000 block of South Fifth Ave.

12:45 p.m. — Theft, 900 block of East Washington St.

2:58 p.m. — Assault, 600 block of North Sequim Ave.

Feb. 21

12:10 a.m. — Weapons discharge, 100 block of Northwestern Place

5:56 a.m. — DUI arrest, 100 block of Simdars Road

8:28 a.m. — Theft, 1200 block of West Washington St.

2:10 p.m. — Malicious mischief, 500 block of Woods Road

3:20 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.

11:06 p.m. — Theft, 270000 block of U.S. Highway 101

Feb. 22

9:11 a.m. — Malicious mischief, 500 block of Woods Road

2:21 p.m. — Theft, 400 block of West Washington St.

5:18 p.m. — Vehicle prowl, 100 block of Kelsey Court

6:20 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.

