Responder Blotter — Feb. 25, 2026
Published 7:30 am Wednesday, February 25, 2026
The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.
Feb. 17
5:05 a.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.
10:23 a.m. — Malicious mischief, 100 block of Stares Lane
11:06 a.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.
1:17 p.m. — Theft, 500 block of Grandview Drive
3:30 p.m. — Fraud, 600 block of West Washington St.
Feb. 18
9:35 a.m. — Theft, 500 block of North Seventh Ave.
1:59 p.m. — Malicious mischief, intersection of South Sequim Ave./ East Brownfield Road
3:02 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.
4:17 p.m. — Animal abuse, 200 block of Kitchen-Dick Road
Feb. 19
11:22 a.m. — Fraud, 500 block of Madrona Way
Feb. 20
8:44 a.m. — Harassment, 260000 block of U.S. Highway 101
11:26 a.m. — Fraud, 1200 block of West Washington St.
11:47 a.m. — Assault, 1000 block of South Fifth Ave.
12:45 p.m. — Theft, 900 block of East Washington St.
2:58 p.m. — Assault, 600 block of North Sequim Ave.
Feb. 21
12:10 a.m. — Weapons discharge, 100 block of Northwestern Place
5:56 a.m. — DUI arrest, 100 block of Simdars Road
8:28 a.m. — Theft, 1200 block of West Washington St.
2:10 p.m. — Malicious mischief, 500 block of Woods Road
3:20 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.
11:06 p.m. — Theft, 270000 block of U.S. Highway 101
Feb. 22
9:11 a.m. — Malicious mischief, 500 block of Woods Road
2:21 p.m. — Theft, 400 block of West Washington St.
5:18 p.m. — Vehicle prowl, 100 block of Kelsey Court
6:20 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.