Site Logo

Responder Blotter — March 11, 2026

Published 6:30 am Wednesday, March 11, 2026

Sequim Gazette photo by Matthew Nash

Sequim Gazette photo by Matthew Nash

The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.

March 1

5:48 a.m. — Trespassing, 500 block of West Washington St.

10:27 a.m. — Disorderly conduct, 600 block of West Spruce St.

10:36 a.m. — Trespassing, 200 block of North Seventh Ave.

6:12 p.m. — Fraud, 900 block of East Washington St.

March 2

6:31 a.m. — Burglary, 3000 block of West Sequim Bay Road

9:43 a.m. — Burglary, 100 block of Hooker Road

10:41 a.m. — Burglary, 400 block of West Spruce St.

11:10 a.m. — Animal abuse, 1200 block of West Washington St.

3:04 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.

8:56 p.m. — Weapons discharge, 100 block of Elizabeth Lane

March 3

7:16 a.m. — Burn complaint, 400 block of Ridge View Drive

2:40 p.m. — Fraud, 200 block of Carlsborg Road

8:06 p.m. — Trespassing, 100 block of Harriette Lane

9:39 p.m. — Assault, 1200 block of West Washington St.

March 4

8:43 a.m. — Theft, 600 block of Spyglass Lane

9:55 a.m. — Animal bite, 4200 block of Happy Valley Road

11:54 a.m. — Assault, 600 block of North Sequim Ave.

2:03 p.m. — Animal abuse, 260000 block of U.S. Highway 101

10:48 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.

March 5

9:11 a.m. — Burglary, 400 block of West Bell St.

12:08 p.m. — Theft, 100 block of West Washington St.

1:18 p.m. — Fraud, 100 block of Mariners View Drive

1:29 p.m. — Assault, 200 block of North Fifth Ave.

1:46 p.m. — Trespassing, 1000 block of West Washington St.

3:34 p.m. — Trespassing, 100 block of Thompson Road

7:35 p.m. — DUI arrest, 100 block of Windy Way

7:46 p.m. — Theft, 500 block of West Washington St.

March 6

8:17 a.m. — Fraud, 6000 block of Woodcock Road

10:26 a.m. — Trespassing, 600 block of West Washington St.

10:48 a.m. — Fraud, 1200 block of West Washington St.

3:15 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.

March 7

12:15 p.m. — Trespassing, 260000 block of U.S. Highway 101

2:05 p.m. — Theft, 1400 block of Port Williams Road

3:27 p.m. — Fraud, 100 block of Exeter St.

6:18 p.m. — Theft, 200 block of Zaccardo Road

You Might Like