Responder Blotter — March 11, 2026
Published 6:30 am Wednesday, March 11, 2026
The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.
March 1
5:48 a.m. — Trespassing, 500 block of West Washington St.
10:27 a.m. — Disorderly conduct, 600 block of West Spruce St.
10:36 a.m. — Trespassing, 200 block of North Seventh Ave.
6:12 p.m. — Fraud, 900 block of East Washington St.
March 2
6:31 a.m. — Burglary, 3000 block of West Sequim Bay Road
9:43 a.m. — Burglary, 100 block of Hooker Road
10:41 a.m. — Burglary, 400 block of West Spruce St.
11:10 a.m. — Animal abuse, 1200 block of West Washington St.
3:04 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.
8:56 p.m. — Weapons discharge, 100 block of Elizabeth Lane
March 3
7:16 a.m. — Burn complaint, 400 block of Ridge View Drive
2:40 p.m. — Fraud, 200 block of Carlsborg Road
8:06 p.m. — Trespassing, 100 block of Harriette Lane
9:39 p.m. — Assault, 1200 block of West Washington St.
March 4
8:43 a.m. — Theft, 600 block of Spyglass Lane
9:55 a.m. — Animal bite, 4200 block of Happy Valley Road
11:54 a.m. — Assault, 600 block of North Sequim Ave.
2:03 p.m. — Animal abuse, 260000 block of U.S. Highway 101
10:48 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.
March 5
9:11 a.m. — Burglary, 400 block of West Bell St.
12:08 p.m. — Theft, 100 block of West Washington St.
1:18 p.m. — Fraud, 100 block of Mariners View Drive
1:29 p.m. — Assault, 200 block of North Fifth Ave.
1:46 p.m. — Trespassing, 1000 block of West Washington St.
3:34 p.m. — Trespassing, 100 block of Thompson Road
7:35 p.m. — DUI arrest, 100 block of Windy Way
7:46 p.m. — Theft, 500 block of West Washington St.
March 6
8:17 a.m. — Fraud, 6000 block of Woodcock Road
10:26 a.m. — Trespassing, 600 block of West Washington St.
10:48 a.m. — Fraud, 1200 block of West Washington St.
3:15 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.
March 7
12:15 p.m. — Trespassing, 260000 block of U.S. Highway 101
2:05 p.m. — Theft, 1400 block of Port Williams Road
3:27 p.m. — Fraud, 100 block of Exeter St.
6:18 p.m. — Theft, 200 block of Zaccardo Road