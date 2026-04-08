Responder Blotter — April 8, 2026
Published 6:30 am Wednesday, April 8, 2026
The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.
March 29
10:38 a.m. — Fraud, 100 block of Eastgate Place
3:25 p.m. — Trespassing, 1000 block of West Washington St.
4:01 p.m. — Trespassing, 100 block of River Road
4:40 p.m. — Theft, 900 block of East Washington St.
6:46 p.m. — Burn complaint, 1300 block of Fox Hollow Road
6:52 p.m. — Theft, 700 block of West Washington St.
March 30
11:22 a.m. — Theft, 300 block of Business Park Loop
11:50 a.m. — Theft, 700 block of Carlsborg Road
1:09 p.m. — Harassment, 100 block of Coulter Road
1:12 p.m. — Harassment, 100 block of West Nelson Road
1:16 p.m. — Harassment, 10000 block of Old Olympic Highway
3:18 p.m. — Animal abuse, 800 block of Olson Road
March 31
6:00 a.m. — Trespassing, 300 block of West Washington St.
8:21 a.m. — Fraud, 300 block of El Camino Drive
4:27 p.m. — Assault, 100 block of South Seventh Ave.
6:10 p.m. — Malicious mischief, 100 block of North Seventh Ave.
7:55 p.m. — Theft, intersection of Harriette Lane/ Medsker Road
10:32 p.m. — Burn complaint, 100 block of West Silberhorn Road
April 1
10:29 a.m. — Burn complaint, 100 block of Frost Road
3:33 p.m. — Fraud, 100 block of West Cedar St.
4:16 p.m. — Littering, intersection of Medkser Road/ Sequim-Dungeness Way
April 2
9:06 a.m. — Vehicle prowl, 300 block of West Norman St.
9:56 a.m. — Vehicle prowl, 300 block of West Hemlock St.
12:13 p.m. — Fraud, 1700 block of Taylor Cutoff Road
3:04 p.m. — Theft, 600 block of West Spruce St.
6:17 p.m. — Electrical fire, 100 block of Wright Lane
April 3
10:47 a.m. — Littering, 300 block of Business Park Loop
11:31 a.m. — Trespassing, 100 block of Gilbert Road
3:41 p.m. — Automobile theft, 2500 block of River Road
4:53 p.m. — Theft, 400 block of West Washington St.
5:26 p.m. — Vehicle fire, 100 block of Slab Camp Road
8:46 p.m. — Animal bite, 300 block of North Fifth Ave.
10:32 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.
April 4
7:10 a.m. — Indecent exposure, 600 block of West Washington St.
10:00 a.m. — Theft, 100 block of Carlsborg Road
10:28 a.m. — Malicious mischief, 2800 block of Kitchen-Dick Road
6:09 p.m. — Theft, 400 block of Spencer Road
6:27 p.m. — Smoke investigation, 200 block of House Road