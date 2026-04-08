Responder Blotter — April 8, 2026

Published 6:30 am Wednesday, April 8, 2026

Photo courtesy Clallam County Fire District 3/ Firefighters with Clallam County Fire District 3 extinguished a brush fire on the 600 block of North Oak Wood Drive on Friday afternoon believed to have started by a torch used for burning weeds. The fire remains under investigation, staff said.

The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.

March 29

10:38 a.m. — Fraud, 100 block of Eastgate Place

3:25 p.m. — Trespassing, 1000 block of West Washington St.

4:01 p.m. — Trespassing, 100 block of River Road

4:40 p.m. — Theft, 900 block of East Washington St.

6:46 p.m. Burn complaint, 1300 block of Fox Hollow Road

6:52 p.m. — Theft, 700 block of West Washington St.

March 30

11:22 a.m. — Theft, 300 block of Business Park Loop

11:50 a.m. — Theft, 700 block of Carlsborg Road

1:09 p.m. — Harassment, 100 block of Coulter Road

1:12 p.m. — Harassment, 100 block of West Nelson Road

1:16 p.m. — Harassment, 10000 block of Old Olympic Highway

3:18 p.m. — Animal abuse, 800 block of Olson Road

March 31

6:00 a.m. — Trespassing, 300 block of West Washington St.

8:21 a.m. — Fraud, 300 block of El Camino Drive

4:27 p.m. — Assault, 100 block of South Seventh Ave.

6:10 p.m. — Malicious mischief, 100 block of North Seventh Ave.

7:55 p.m. — Theft, intersection of Harriette Lane/ Medsker Road

10:32 p.m. — Burn complaint, 100 block of West Silberhorn Road

April 1

10:29 a.m. — Burn complaint, 100 block of Frost Road

3:33 p.m. — Fraud, 100 block of West Cedar St.

4:16 p.m. — Littering, intersection of Medkser Road/ Sequim-Dungeness Way

April 2

9:06 a.m. — Vehicle prowl, 300 block of West Norman St.

9:56 a.m. — Vehicle prowl, 300 block of West Hemlock St.

12:13 p.m. — Fraud, 1700 block of Taylor Cutoff Road

3:04 p.m. — Theft, 600 block of West Spruce St.

6:17 p.m. — Electrical fire, 100 block of Wright Lane

April 3

10:47 a.m. — Littering, 300 block of Business Park Loop

11:31 a.m. — Trespassing, 100 block of Gilbert Road

3:41 p.m. — Automobile theft, 2500 block of River Road

4:53 p.m. — Theft, 400 block of West Washington St.

5:26 p.m. — Vehicle fire, 100 block of Slab Camp Road

8:46 p.m. — Animal bite, 300 block of North Fifth Ave.

10:32 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.

April 4

7:10 a.m. — Indecent exposure, 600 block of West Washington St.

10:00 a.m. — Theft, 100 block of Carlsborg Road

10:28 a.m. — Malicious mischief, 2800 block of Kitchen-Dick Road

6:09 p.m. — Theft, 400 block of Spencer Road

6:27 p.m. — Smoke investigation, 200 block of House Road

