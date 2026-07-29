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Responder Blotter — July 29, 2026

Published 3:30 am Wednesday, July 29, 2026

Sequim Gazette photo by Matthew Nash

Sequim Gazette photo by Matthew Nash

The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.

July 19

1:57 p.m. — Malicious mischief, 800 block of East Washington St.

6:20 p.m. — Assault, 100 block of Riverside Road

7:35 p.m. — Trespassing, 600 block of Washington St.

July 20

9:49 a.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.

8:22 p.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.

9:28 p.m. — Trespassing, 270000 block of U.S. Highway 101

11:20 p.m. — Minor in possession, 500 block of West Sequim Bay Road

July 21

Report unavailable

July 22

11:27 a.m. — Fraud, 100 block of Mendel Drive

1:26 p.m. — Animal bite, 100 block of 3 Crabs Road

2:41 p.m. — Fraud, 200 block of Avellana Road

5:15 p.m. — Theft, 100 block of Kirk Road

July 23

9:13 a.m. — Malicious mischief, 100 block of East Washington St.

11:42 a.m. — Fraud, 400 block of East Glacier View Drive

1:46 p.m. — Drug violation, 1400 block of West Washington St.

4:25 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.

6:34 p.m. — Malicious mischief, 100 block of West Hammond St.

July 24

9:03 a.m. — Smoke investigation, 300 block of West Silberhorn Road

9:34 a.m. — Malicious mischief, 500 block of 3 Crabs Road

10:10 a.m. — Fraud, 1400 block of West Washington St.

1:01 p.m. — Assault, 100 block of Schmith Road

1:49 p.m. — Animal abuse, 2000 block of Diamond Point Road

2:14 p.m. — Trespassing, 100 block of Dawn View Drive

8:58 p.m. — Disorderly conduct, 100 block of North Blake Ave.

9:44 p.m. — Trespassing, 270000 block of U.S. Highway 101

11:00 p.m. — Smoke investigation, 3000 block of Palo Alto Road

July 25

8:14 a.m. — Electrical fire, 4000 block of East Sequim Bay Road

12:14 p.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.

6:11 p.m. — Smoke investigation, 300 block of Parkwood Blvd.

July 26

10:31 a.m. — Theft, 500 block of West Washington St.

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