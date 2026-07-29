Responder Blotter — July 29, 2026
Published 3:30 am Wednesday, July 29, 2026
The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.
July 19
1:57 p.m. — Malicious mischief, 800 block of East Washington St.
6:20 p.m. — Assault, 100 block of Riverside Road
7:35 p.m. — Trespassing, 600 block of Washington St.
July 20
9:49 a.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.
8:22 p.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.
9:28 p.m. — Trespassing, 270000 block of U.S. Highway 101
11:20 p.m. — Minor in possession, 500 block of West Sequim Bay Road
July 21
Report unavailable
July 22
11:27 a.m. — Fraud, 100 block of Mendel Drive
1:26 p.m. — Animal bite, 100 block of 3 Crabs Road
2:41 p.m. — Fraud, 200 block of Avellana Road
5:15 p.m. — Theft, 100 block of Kirk Road
July 23
9:13 a.m. — Malicious mischief, 100 block of East Washington St.
11:42 a.m. — Fraud, 400 block of East Glacier View Drive
1:46 p.m. — Drug violation, 1400 block of West Washington St.
4:25 p.m. — Trespassing, 1200 block of West Washington St.
6:34 p.m. — Malicious mischief, 100 block of West Hammond St.
July 24
9:03 a.m. — Smoke investigation, 300 block of West Silberhorn Road
9:34 a.m. — Malicious mischief, 500 block of 3 Crabs Road
10:10 a.m. — Fraud, 1400 block of West Washington St.
1:01 p.m. — Assault, 100 block of Schmith Road
1:49 p.m. — Animal abuse, 2000 block of Diamond Point Road
2:14 p.m. — Trespassing, 100 block of Dawn View Drive
8:58 p.m. — Disorderly conduct, 100 block of North Blake Ave.
9:44 p.m. — Trespassing, 270000 block of U.S. Highway 101
11:00 p.m. — Smoke investigation, 3000 block of Palo Alto Road
July 25
8:14 a.m. — Electrical fire, 4000 block of East Sequim Bay Road
12:14 p.m. — Trespassing, 900 block of East Washington St.
6:11 p.m. — Smoke investigation, 300 block of Parkwood Blvd.
July 26
10:31 a.m. — Theft, 500 block of West Washington St.