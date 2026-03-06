Site Logo

First semester SHS Honor Roll for 2025-26

Published 1:30 am Friday, March 6, 2026

Honor Roll

The following is a list of students at Sequim High School who made the Honor Roll during the first semester of the 2025-2026 school year.

FRESHMEN

Adams, Addison Amara: 3.90

Adolphe, Kendall Paisley: 3.946

Anderson, Emma Charlotte: 3.117

Anderson, Quinlee Kay: 4.0

Arrindell, Gabrielle Ann: 4.0

Arrindell, Grace Margaret: 4.0

Bahena Torres, Adrian: 3.067

Blair, Emily Lynne: 4.0

Ball, Shaye Lee: 3.117

Barclay, Addison Marie: 3.40

Baritelle, Brayden: 3.838

Barni, Silas Alexander: 3.288

Baros, Seth Alin: 4.0

Baros, Travis Joseph: 4.0

Bertucci, Isabella: 3.567

Bravo, Grace Jewell: 3.267

Brawner, Travis William: 3.733

Briscoe, Magnolia Mae: 3.567

Brooks, Padraig Gordon: 3.94

Brouillard, Maximilien Charles: 4.0

Caudle, Caroline Emily: 3.883

Childers, Sasha Mariana: 3.667

Cortes Estrada, Cesia Jasmin: 3.40

Curtin, Talia Windsor: 4.0

Cynor, Dylan Joseph: 3.167

Decker, Parker Lee: 3.91

DeMello, Rydan: 3.283

Devlin, Trinity Jade: 4.0

Devlin, Xavier Gage: 3.95

Dormer, Grace Elizabeth: 3.933

Duncan, Augustus James: 3.35

Elliott, Ashley Payton: 3.217

Elliott, Natalie Bryn: 3.62

Epelboim, Emuna Tiferet: 3.97

Ernst, Clayton James: 3.233

Fatherson, Bailey Jayde: 3.45

Fergusson, Jillyan Leeann: 3.333

Frisby, Christian Gabriel: 3.5380

Fuentes, Kiara: 3.775

Fuller, Alexia Jade: 3.2330

Giersch, Andrew Albert: 3.970

Gierth, Alexis Me’schel: 3.900

Gonzales-Adams, Alexandra Kamilah: 3.833

Gonzalez-Tapia, Isaac: 3.617

Grimes, Elizabeth Joann: 4.0

Guimond, Riley James Danger: 3.26

Hagar, Silas Ander: 3.833

Hamilton, Kara Ann: 3.617

Haskins, Frances Baer: 3.967

Henning, Anella Nichole: 3.833

Hiner, Cash Russell: 3.55

Hodge, Elliot: 3.871

Hoffman, Addison Jean: 3.50

Hueter, Beckett: 3.789

Johnson, Van Edwin: 3.550

Julmist, Jordan: 3.663

Kozelisky, Josiah James: 3.950

Kurtze, Zuri Isabelle: 3.671

Lawless, Blake Andrew: 3.433

Lawless, Claire Marie: 3.950

Lawson, Bryant Peter: 3.550

Lawson, Kaylee May: 3.530

Livengood, Emma Rose: 3.925

Lopez, Izac Carlos: 3.833

Lozano, Olivia Josephine: 3.610

Lozano, Penelope Cristine: 3.770

Lucier, Shay: 3.140

Lyke, Judah Daniel: 4.0

Mao, Bee: 3.97

Maynard, Rivers Makai: 3.95

McCarter, Glenn Cole: 3.183

McCullem, Zoei: 4.0

Mead, Carson Kenneth: 3.740

Mecham, Gus Henry: 3.3830

Medlong, Penelope Scout: 3.450

Meysenburg, Autumn Evelyn Rose: 3.833

Miano, Enzo Miles: 4.0

Miles, Inara Corbin: 4.0

Miller, Ashton Michael: 3.925

Miller, Ellie Marie: 3.683

Neathery, Teagan Marie: 3.840

Olmsted, Nico: 3.080

Packer, Jonas Charles: 3.710

Power, Grace Ann: 3.067

Read, Kyler Kotton: 3.333

Reeves, Blake Matthew: 3.650

Register, Olive Mayleigh: 3.838

Reichner, Xyla Teal: 3.833

Richardson, Priya M.: 3.00

Rogers, Jordan Quinton: 3.675

Romano, Lydia Charlotte: 3.083

Romo, Jasline Milagros: 3.950

Schmidt, Brooklynn Kade: 3.833

Schroeder, Madelynne Elizabeth: 3.383

Schubert, Eden Lee: 3.425

Sellmeyer, Benaiah Hurricane: 3.9140

Sisemore, Barrett Michael: 3.2330

Sprague, David Lee: 3.7630

Squicciarino, Avery Leanna: 4.0

Sterrett, Alexis Rylee: 4.0

Stewart, Nolan: 3.7830

Stites, Abigail Kaylynn: 3.7830

Stratford, Terra Jean: 3.8830

Sundin, Elise Aubrey: 3.850

Sweers, Jesse Lonn: 3.420

Tate, Addisyn Grace: 3.0

Thomas, Westen Cane: 3.317

Travers, Stephen Wayne: 3.5670

Tupper, Rachael Ann: 4.0

van Dyken, Isaac Scott: 3.8570

Vogel, Abigail Gordon: 4.0

Voyles, Gwyneth Leigh: 4.0

Weekly, Savannah Ellen: 3.90

Whitaker, Phoenix Dahl: 3.60

Wickert, Samantha Rose: 4.0

Wolfley, Lucien Appasamy: 3.950

Woods, Tilly Ann-Louise: 3.038

SOPHOMORES

Adkisson, Ryan Leigh: 4.0

Ainsworth, Molly DeAnne: 3.689

Alokoa, Alexander: 3.42800

Alokoa, Daniel Ray: 3.444

Anderson, Lilyanna Mei: 3.353

Anglin, Rhys Jean: 3.556

Armstrong, Avery: 3.90

Attwood, Dalton Troy: 3.244

Bacchus, Nolan Benjamin: 3.509

Badger, Hailey Keira Ann: 3.017

Bjorkman, Raelyn Shay: 3.98

Bower, Jude: 3.561

Brewer, Maia Su-Jin: 3.505

Cabage, Audrey Lynn: 3.261

Cameron, Lila Camille: 3.97

Childress, Sophia Rae: 3.875

Cisneros, Edgar Santiago: 3.909

Cobb, Rowan Ezri: 3.47

Colwill, Daniel Arron: 3.733

Crossman, Bryce Anthony: 3.65

Crossman, Chase Michael: 3.539

Crow, September: 3.889

Daniel, Madalyn Mackenzie: 3.767

DeAngelo, Gavin Lewis: 3.539

Deering, Allee Jayne: 3.372

Dennis, Stella Rae: 3.183

Divinsky, Matias Saul: 3.576

Dotlich, Matthew Aaron: 3.172

Eastburn, Adalie Nicole: 3.811

Edgecombe, Isaac Anthony: 3.55

Edwards, Madison Elise: 3.544

Faldu, Prachi: 3.93

Faunce, Aiden Griffin: 3.467

Fielder, Skylar: 3.511

Fiorini, Brent Russell: 3.37

Flansburg, Dustin George: 3.333

French, Westley Owen: 4.0

Froslie, Brian Allen: 3.983

Fry, Ilya, 3.727

Gilliam, Leah Rose: 3.485

Gish, Emberly Nicole: 3.783

Glenn, Aiden James: 3.05

Gonzalez, Marelys Guadalupe: 3.672

Gradillas, Ryker Allan: 3.094

Homant, Nadya Odette: 3.958

Hood, Gabriella: 4.0

Irven, Lewis James: 4.0

Jacobs, Emerson Riley: 4.0

Jilg, Cody Christopher: 3.244

Johnson, Kaija Suvi: 3.761

Johnson, Lillee Elizabeth: 3.722

Keate, Kalea C.: 3.49

Kim, Elyse Nicole: 3.988

Kleinberg, Sawyer Charles: 4.0

Klinger, Ianson Michael: 3.986

Klock, Emma: 3.055

Knutson, Bailey Belle: 3.75

Li, Can Bin: 3.872

Linson, Andre: 3.561

Litten, Ashton John Renan: 3.783

Llanos, Jordan Michael: 3.006

Lovell, Corbyn Don: 3.89

Lozano, Hunter Franklin: 3.27

Luke, Ella Alexandra: 3.589

Mader, Levi David: 3.624

Madison, Brielle Ashley: 3.8

Manley, Luna Diane: 3.765

McClurken, Seren Chapa: 3.233

Meysenburg, Autumn Evelyn Rose: 3.833

Morgan, Alexandria Lee: 3.811

Morris, Paisley Jay: 3.689

Moxley-Horgan, Ruby Saylor: 3.206

Musso, Alejandro: 3.148

Oase, Connor James: 3.439

Pacheco, Domingo, Jr.: 3.388

Pemberton, Kaleb Ryan: 3.867

Peters, Kylie Kenzie: 3.805

Piceno, Nevaeh Lee: 3.344

Pinnell, Issabella Alice: 3.667

Quinn, Elly Jean: 3.083

Rapelje, Finley Rae: 3.957

Reeves, Megan Grace: 3.924

Robbins, Gabriel John: 3.952

Robinson, Kaiya Marie: 3.405

Rocha, Coby Dillon: 3.9

Rodgers, Charlie Baylee: 3.317

Rossi, Ryker: 3.794

Ryder, Caiden Cash: 3.411

Salazar, Isabella Ellen: 3.433

Schroeder, Joseph Wesley: 3.044

Schuenemann, Ethan James: 3.072

Seamands, Coal: 3.627

Segura, Jacqueline: 3.083

Short, Ian Parker: 3.8

Siemion, Aliyah Regina: 3.928

Sivilli, Max Phillip: 3.444

Skribner, Miles Coleman: 3.917

Smith, Harlow Olivia Denise: 3.828

Smithson, Kellan Michael: 3.672

Snedeger, Ian Nathaniel: 3.5

Solovey, Jonathan Matthew: 4.0

Sorenson-Walker, Kaiden J.: 3.517

Spaulding, Reid Henry: 4.0

Stover, Talon John: 3.278

Struve, William Francisco: 3.911

Stuenkel, Cheyanne Nicole: 3.355

Sukert, Peyton Rose: 4.0

Sullivan, Jack Sandon: 4.0

Tamura, Thomas George: 3.895

Tate, Mackenzye: 3.761

Tennell, Brooke Elizabeth: 3.911

Thai, Taylor Tran: 3.889

Thomas, Russell Parker: 3.017

Thomas, Taylor Alexander: 4.0

Tipton, Johnathan James: 3.965

Tipton, Nevaeh Deenne: 3.495

Torres, Angie Irene: 3.805

Turner, Trey Jayden: 3.078

Wakefield, Genevieve Lou: 4.0

Weston Webb, Peter Tristen: 3.167

Wheeler, Ethan Michael: 3.739

White, Landon Don: 3.333

Whitmarsh, Reagan Irene: 3.617

Williams, Tayshaun Jamal: 3.694

Wolslegel, Taylor Jackson: 3.73

Yates, Mathilda Roo: 4.0

JUNIORS

Abken, Katerina: 3.614

Albers, Gavin Jacob: 3.917

Alhaddad, Sallie: 4.0

Alhaddad, Sarah: 4.0

Andersen, Dylan Archer: 3.366

Anderson, Lillian Martina: 4.0

Arredondo, William: 3.638

Ashbaugh, Julia Eowyn: 3.475

Bahr, Jayden: 3.243

Bair, Emily Lynne: 4.0

Beauregard, Ariana Nicole: 3.28

Beaver, Brandon: 3.339

Beebe, Lloyd Sammuel: 3.437

Bergemann, Rylie Lynn: 3.23

Breithaupt, Levi Stuart: 3:468

Bridge, Greta Miko: 3.729

Bridge, Olive: 3.946

Brittell Brown, Abbygayle Danial: 3.55

Carpenter, Kaitlyn Faye: 3.273

Cassidy, Alabama: 3.779

Ceriello, Danilynn Morgan: 3.68

Chartraw, Graciela Jade: 3.211

Cosmez, Brooklyn Christine: 3.113

Cowgill, Boden Russell: 4.0

Danielson, Aidan Scott: 3.76

Dryke, Ellen Yvonne: 3.95

Epelboim, Yehuda: 3.913

Fairchild, Ethan Patrick: 3.351

Feser, Alex: 3.0

Forrest, London Elizabeth: 3.808

Fortino, Nathan Michael: 3.239

French, Zee Dorothea: 3.775

Gibson, Roselynn Ann: 3.867

Girr, Carson Samuel: 3.327

Greenleaf, Alexandra Ruth: 3.833

Greenleaf, Sophia Nicole: 3.893

Hamilton, Olivia Dawn: 3.297

Hansen, Felix: 3.255

Henrikson, Bjorn Robert: 3.874

Howard, Elizabeth Eden: 3.53

Hull, Coletyn Ray: 3.044

Klimp, Austin Aaron: 3.244

Laboy, Jackson Lee: 3.363

Lamon-McIntyre, Kennedy Inez: 3.077

Levesque, Nicholas Gerald: 3.078

Lewis, William Miles: 3.419

Lusk, Michael Joseph, Jr.: 3.063

Marchbanks, Urijah Kaden: 3.033

McCann, Mason Exit: 3.338

McCullough, Conner Oak: 3.125

Montero, Kassandra Margarita: 3.823

Moore, Harper Finley: 3.638

Neal, Brody Kenneth: 3.237

Nelson, Kai: 3.493

Osborne, Adrian: 4.0

Ostlund, Mya Nicole: 3.107

Owens, Sydney Lee: 3.39

Peters, Ayden Wylie: 3.722

Piersoll, Brooke Anela: 3.314

Plecher, Cole Bear: 3.992

Prendergast, Logan Hunter: 3.627

Pyeatt, Bridget Rose: 3.541

Randall, Reid: 3.666

Rapelje, Mason John: 4.0

Reitz Harrison, Michael Josiah: 3.45

Rhynes, Sophia Kathryn: 3.47

Rich, Izabella Sophia: 3.426

Richardson, Thomas Carver: 3.81

Rynearson, Donovan: 3.848

Sabadin: Jiada Elizabeth: 3.569

Sanders, Collin Christopher: 3.927

Seaton, Gabrielle: 3.348

Shinkle, Ava Josephine: 4.0

Simpler, Dylan Scott: 3.374

Sisson, Aeden Gabriel: 3.552

Snow, Story Mabel: 3.974

Sparks, Lily Stephanie: 3.878

Squicciarino, Nathan Michael: 3.091

Sterret, Zachary Ryder: 3.99

Tinker, Noah Dale: 3.05

Tjemsland, Lily: 3.992

Torres, Eily Marie DeSouza: 3.207

Tupper, Gavin Joel: 3.037

Turella, Clare Eva: 4.0

Updike, Nathanael: 4.0

Verdu, Colby Marcus: 3.338

Vergnet, Timothe: 3.117

Vert Graff, Curtis Zachary: 3.833

Watkins, Haylee Ann: 3.547

Weller, Sariah Michelle: 4.0

Weston Webb, Peter Tristen: 3.167

Yada, Sasha Nadine: 3.962

Zerr, Alexander Joseph: 3.289

SENIORS

Abrams, Clayton William: 3.361

Ainsworth, Molly DeAnne: 3.689

Alcaraz, Joshua Thomas Aaron: 3.85

Alstrup, Ayla Naomi: 3.763

Aschim, Devin Jacob: 3.624

Asin, Elijah Roy: 3.879

Bainbridge, Jessie: 3.896

Barclay, Nigel: 3.03

Baros, Olivia Rose: 4.0

Bear, Lincoln Shane: 3.805

Blake, Kailah Noda: 4.0

Bleiweiss, Kathryn: 3.993

Braaten, Finn Myles McCrorie: 3.596

Brewer, Raimey Marissa: 3.258

Brouillard, Kathryn Hope: 3.876

Byrne, Malachi Samson: 3.547

Chaussee, Jesse Alexander: 3.261

Childers, Yvette Marissa: 3.349

Clark, Sydney Lynn Marie: 3.055

Cobb, Samuel Montgomery: 3.239

Curry, Devan Jamele: 3.578

Danielson, Ciara Joellyn: 3.493

Disinski, Keylee Marie: 3.911

Divinsky, Sofia: 3.668

Dodson, Kendra Joy: 4.0

Doig, Rylie Irene: 3.687

Drennen, Elaina Grace: 3.788

Duncan, Casidy Ann: 3.77

Eaton, Shalom Lerothodi: 3.13

Edgecombe, Alexandra Victoria: 3.502

Edwards, Penny Grace: 3.345

Ellefson, Annabel Marie: 3.549

Espinoza, Annalise Yvonne: 3.414

Farley, Cooper Lucas: 3.079

Feik, Colin Kennedy: 3.464

Forrest, Lincoln Benjamin: 3.119

Franco, Paloma: 3.638

Garcia Osorio, Edmond Enrique: 3.539

Gilliam, Emma Lynn: 4.0

Gould, Ezekiel Lewis: 3.025

Gradillas, Willa Reyda: 3.341

Grafton, Huckleberry Puckly: 3.027

Greatwood, Benjamin Charles: 3.909

Haberlack, Kaitlyn Emily: 3.124

Hansen, Henry: 3.291

Haskins, Shelby Glenn: 4.0

Henninger, Joseph Isaac: 3.449

Herbelin, Sabrina Sage: 3.755

Herrera, Abraham Perez: 3.478

Hines, Jackson Riley: 3.752

Johnson, Ava Rae: 3.807

Kang, Joseph Peter: 3.963

Klinger, Ahrya Mae: 3.993

Lam, Tiffany Jenmay: 3.925

Lawless, Ava Lynn: 3.479

Lee, Ysabela Clementina: 3.731

Litten, Jaiden Michael: 3.029

Lozano-Garcia, Lizeth: 3.107

Matthiessen, Isaac Alexander: 3.355

McDougall, Rachel May: 3.673

Medlong, Charlie: 3.99

Middleton-Sharpe, Katelynn Ann: 3.477

Moon, Naomi Amelia: 3.639

Moreno, Juan Carlos, Jr.: 3.766

Musso, Nicolas: 4.0

Nichols, Warren James: 3.634

Ocampo, Diana: 3.955

Ollerman, Violet Shea Lynn: 3.807

Owens, Nevaeh Rayne: 3.8

Pedrey, Abbigail Joy: 3.322

Pehrson, John Theodore: 3.981

Peiffer, Ezra James: 3.66

Penson, Paige Ames: 3.462

Perez, Wyatt: 3.113

Pettett, Ivy Marie: 3.284

Phillips, Violet Kate: 3.811

Post, Zachary Thomas: 3.84

Prorok, Kristine Rose: 3.2

Rayburn, Hayden: 3.063

Reandeau, Julia Linda: 4.0

Reichner, Ashton Isadora: 3.693

Ritter, Ava: 3.673

Salazar, Madysyn Faith: 3.55

Schmadeke, Ezekiel James: 3.698

Signes, Brennin William: 3.6

Spelker, Lucy J.: 3.871

Spelker, Ryan Addison: 3.137

Stamon, Ethan Riley: 3.791

Stites, Ryan Edwin: 3.838

Stout, Alisha Dawn: 3.842

Sundin, Laila Katherine: 4.0

Sweeney, Makenna Dawn: 3.989

Tennell, Hunter Vincent: 3.357

Thomas, Preston William: 3.488

Thompson, Calleigh Marie: 3.784

Todd, Spencer Owen: 3.344

Torres, Kaylee Denise: 3.495

Tupper, Hunter: 3.609

Vilona, John Paul Morris: 3.004

Vuckel, Joseph William, Jr.: 3.271

Wagner, Colton: 3.909

Wagner, Hailey Rachelle: 3.1

Wheeler, Connor Russell: 3.783

Woodford, Ellie Terese: 3.604

Yager, Willow AnnMarie: 3.376

Yates, William Louden: 3.55

Zetina Sanchez, Esther Irene: 3.014

Zhdan, Timothy A.: 3.419

You Might Like