First semester SHS Honor Roll for 2025-26
Published 1:30 am Friday, March 6, 2026
The following is a list of students at Sequim High School who made the Honor Roll during the first semester of the 2025-2026 school year.
FRESHMEN
Adams, Addison Amara: 3.90
Adolphe, Kendall Paisley: 3.946
Anderson, Emma Charlotte: 3.117
Anderson, Quinlee Kay: 4.0
Arrindell, Gabrielle Ann: 4.0
Arrindell, Grace Margaret: 4.0
Bahena Torres, Adrian: 3.067
Blair, Emily Lynne: 4.0
Ball, Shaye Lee: 3.117
Barclay, Addison Marie: 3.40
Baritelle, Brayden: 3.838
Barni, Silas Alexander: 3.288
Baros, Seth Alin: 4.0
Baros, Travis Joseph: 4.0
Bertucci, Isabella: 3.567
Bravo, Grace Jewell: 3.267
Brawner, Travis William: 3.733
Briscoe, Magnolia Mae: 3.567
Brooks, Padraig Gordon: 3.94
Brouillard, Maximilien Charles: 4.0
Caudle, Caroline Emily: 3.883
Childers, Sasha Mariana: 3.667
Cortes Estrada, Cesia Jasmin: 3.40
Curtin, Talia Windsor: 4.0
Cynor, Dylan Joseph: 3.167
Decker, Parker Lee: 3.91
DeMello, Rydan: 3.283
Devlin, Trinity Jade: 4.0
Devlin, Xavier Gage: 3.95
Dormer, Grace Elizabeth: 3.933
Duncan, Augustus James: 3.35
Elliott, Ashley Payton: 3.217
Elliott, Natalie Bryn: 3.62
Epelboim, Emuna Tiferet: 3.97
Ernst, Clayton James: 3.233
Fatherson, Bailey Jayde: 3.45
Fergusson, Jillyan Leeann: 3.333
Frisby, Christian Gabriel: 3.5380
Fuentes, Kiara: 3.775
Fuller, Alexia Jade: 3.2330
Giersch, Andrew Albert: 3.970
Gierth, Alexis Me’schel: 3.900
Gonzales-Adams, Alexandra Kamilah: 3.833
Gonzalez-Tapia, Isaac: 3.617
Grimes, Elizabeth Joann: 4.0
Guimond, Riley James Danger: 3.26
Hagar, Silas Ander: 3.833
Hamilton, Kara Ann: 3.617
Haskins, Frances Baer: 3.967
Henning, Anella Nichole: 3.833
Hiner, Cash Russell: 3.55
Hodge, Elliot: 3.871
Hoffman, Addison Jean: 3.50
Hueter, Beckett: 3.789
Johnson, Van Edwin: 3.550
Julmist, Jordan: 3.663
Kozelisky, Josiah James: 3.950
Kurtze, Zuri Isabelle: 3.671
Lawless, Blake Andrew: 3.433
Lawless, Claire Marie: 3.950
Lawson, Bryant Peter: 3.550
Lawson, Kaylee May: 3.530
Livengood, Emma Rose: 3.925
Lopez, Izac Carlos: 3.833
Lozano, Olivia Josephine: 3.610
Lozano, Penelope Cristine: 3.770
Lucier, Shay: 3.140
Lyke, Judah Daniel: 4.0
Mao, Bee: 3.97
Maynard, Rivers Makai: 3.95
McCarter, Glenn Cole: 3.183
McCullem, Zoei: 4.0
Mead, Carson Kenneth: 3.740
Mecham, Gus Henry: 3.3830
Medlong, Penelope Scout: 3.450
Meysenburg, Autumn Evelyn Rose: 3.833
Miano, Enzo Miles: 4.0
Miles, Inara Corbin: 4.0
Miller, Ashton Michael: 3.925
Miller, Ellie Marie: 3.683
Neathery, Teagan Marie: 3.840
Olmsted, Nico: 3.080
Packer, Jonas Charles: 3.710
Power, Grace Ann: 3.067
Read, Kyler Kotton: 3.333
Reeves, Blake Matthew: 3.650
Register, Olive Mayleigh: 3.838
Reichner, Xyla Teal: 3.833
Richardson, Priya M.: 3.00
Rogers, Jordan Quinton: 3.675
Romano, Lydia Charlotte: 3.083
Romo, Jasline Milagros: 3.950
Schmidt, Brooklynn Kade: 3.833
Schroeder, Madelynne Elizabeth: 3.383
Schubert, Eden Lee: 3.425
Sellmeyer, Benaiah Hurricane: 3.9140
Sisemore, Barrett Michael: 3.2330
Sprague, David Lee: 3.7630
Squicciarino, Avery Leanna: 4.0
Sterrett, Alexis Rylee: 4.0
Stewart, Nolan: 3.7830
Stites, Abigail Kaylynn: 3.7830
Stratford, Terra Jean: 3.8830
Sundin, Elise Aubrey: 3.850
Sweers, Jesse Lonn: 3.420
Tate, Addisyn Grace: 3.0
Thomas, Westen Cane: 3.317
Travers, Stephen Wayne: 3.5670
Tupper, Rachael Ann: 4.0
van Dyken, Isaac Scott: 3.8570
Vogel, Abigail Gordon: 4.0
Voyles, Gwyneth Leigh: 4.0
Weekly, Savannah Ellen: 3.90
Whitaker, Phoenix Dahl: 3.60
Wickert, Samantha Rose: 4.0
Wolfley, Lucien Appasamy: 3.950
Woods, Tilly Ann-Louise: 3.038
SOPHOMORES
Adkisson, Ryan Leigh: 4.0
Ainsworth, Molly DeAnne: 3.689
Alokoa, Alexander: 3.42800
Alokoa, Daniel Ray: 3.444
Anderson, Lilyanna Mei: 3.353
Anglin, Rhys Jean: 3.556
Armstrong, Avery: 3.90
Attwood, Dalton Troy: 3.244
Bacchus, Nolan Benjamin: 3.509
Badger, Hailey Keira Ann: 3.017
Bjorkman, Raelyn Shay: 3.98
Bower, Jude: 3.561
Brewer, Maia Su-Jin: 3.505
Cabage, Audrey Lynn: 3.261
Cameron, Lila Camille: 3.97
Childress, Sophia Rae: 3.875
Cisneros, Edgar Santiago: 3.909
Cobb, Rowan Ezri: 3.47
Colwill, Daniel Arron: 3.733
Crossman, Bryce Anthony: 3.65
Crossman, Chase Michael: 3.539
Crow, September: 3.889
Daniel, Madalyn Mackenzie: 3.767
DeAngelo, Gavin Lewis: 3.539
Deering, Allee Jayne: 3.372
Dennis, Stella Rae: 3.183
Divinsky, Matias Saul: 3.576
Dotlich, Matthew Aaron: 3.172
Eastburn, Adalie Nicole: 3.811
Edgecombe, Isaac Anthony: 3.55
Edwards, Madison Elise: 3.544
Faldu, Prachi: 3.93
Faunce, Aiden Griffin: 3.467
Fielder, Skylar: 3.511
Fiorini, Brent Russell: 3.37
Flansburg, Dustin George: 3.333
French, Westley Owen: 4.0
Froslie, Brian Allen: 3.983
Fry, Ilya, 3.727
Gilliam, Leah Rose: 3.485
Gish, Emberly Nicole: 3.783
Glenn, Aiden James: 3.05
Gonzalez, Marelys Guadalupe: 3.672
Gradillas, Ryker Allan: 3.094
Homant, Nadya Odette: 3.958
Hood, Gabriella: 4.0
Irven, Lewis James: 4.0
Jacobs, Emerson Riley: 4.0
Jilg, Cody Christopher: 3.244
Johnson, Kaija Suvi: 3.761
Johnson, Lillee Elizabeth: 3.722
Keate, Kalea C.: 3.49
Kim, Elyse Nicole: 3.988
Kleinberg, Sawyer Charles: 4.0
Klinger, Ianson Michael: 3.986
Klock, Emma: 3.055
Knutson, Bailey Belle: 3.75
Li, Can Bin: 3.872
Linson, Andre: 3.561
Litten, Ashton John Renan: 3.783
Llanos, Jordan Michael: 3.006
Lovell, Corbyn Don: 3.89
Lozano, Hunter Franklin: 3.27
Luke, Ella Alexandra: 3.589
Mader, Levi David: 3.624
Madison, Brielle Ashley: 3.8
Manley, Luna Diane: 3.765
McClurken, Seren Chapa: 3.233
Meysenburg, Autumn Evelyn Rose: 3.833
Morgan, Alexandria Lee: 3.811
Morris, Paisley Jay: 3.689
Moxley-Horgan, Ruby Saylor: 3.206
Musso, Alejandro: 3.148
Oase, Connor James: 3.439
Pacheco, Domingo, Jr.: 3.388
Pemberton, Kaleb Ryan: 3.867
Peters, Kylie Kenzie: 3.805
Piceno, Nevaeh Lee: 3.344
Pinnell, Issabella Alice: 3.667
Quinn, Elly Jean: 3.083
Rapelje, Finley Rae: 3.957
Reeves, Megan Grace: 3.924
Robbins, Gabriel John: 3.952
Robinson, Kaiya Marie: 3.405
Rocha, Coby Dillon: 3.9
Rodgers, Charlie Baylee: 3.317
Rossi, Ryker: 3.794
Ryder, Caiden Cash: 3.411
Salazar, Isabella Ellen: 3.433
Schroeder, Joseph Wesley: 3.044
Schuenemann, Ethan James: 3.072
Seamands, Coal: 3.627
Segura, Jacqueline: 3.083
Short, Ian Parker: 3.8
Siemion, Aliyah Regina: 3.928
Sivilli, Max Phillip: 3.444
Skribner, Miles Coleman: 3.917
Smith, Harlow Olivia Denise: 3.828
Smithson, Kellan Michael: 3.672
Snedeger, Ian Nathaniel: 3.5
Solovey, Jonathan Matthew: 4.0
Sorenson-Walker, Kaiden J.: 3.517
Spaulding, Reid Henry: 4.0
Stover, Talon John: 3.278
Struve, William Francisco: 3.911
Stuenkel, Cheyanne Nicole: 3.355
Sukert, Peyton Rose: 4.0
Sullivan, Jack Sandon: 4.0
Tamura, Thomas George: 3.895
Tate, Mackenzye: 3.761
Tennell, Brooke Elizabeth: 3.911
Thai, Taylor Tran: 3.889
Thomas, Russell Parker: 3.017
Thomas, Taylor Alexander: 4.0
Tipton, Johnathan James: 3.965
Tipton, Nevaeh Deenne: 3.495
Torres, Angie Irene: 3.805
Turner, Trey Jayden: 3.078
Wakefield, Genevieve Lou: 4.0
Weston Webb, Peter Tristen: 3.167
Wheeler, Ethan Michael: 3.739
White, Landon Don: 3.333
Whitmarsh, Reagan Irene: 3.617
Williams, Tayshaun Jamal: 3.694
Wolslegel, Taylor Jackson: 3.73
Yates, Mathilda Roo: 4.0
JUNIORS
Abken, Katerina: 3.614
Albers, Gavin Jacob: 3.917
Alhaddad, Sallie: 4.0
Alhaddad, Sarah: 4.0
Andersen, Dylan Archer: 3.366
Anderson, Lillian Martina: 4.0
Arredondo, William: 3.638
Ashbaugh, Julia Eowyn: 3.475
Bahr, Jayden: 3.243
Bair, Emily Lynne: 4.0
Beauregard, Ariana Nicole: 3.28
Beaver, Brandon: 3.339
Beebe, Lloyd Sammuel: 3.437
Bergemann, Rylie Lynn: 3.23
Breithaupt, Levi Stuart: 3:468
Bridge, Greta Miko: 3.729
Bridge, Olive: 3.946
Brittell Brown, Abbygayle Danial: 3.55
Carpenter, Kaitlyn Faye: 3.273
Cassidy, Alabama: 3.779
Ceriello, Danilynn Morgan: 3.68
Chartraw, Graciela Jade: 3.211
Cosmez, Brooklyn Christine: 3.113
Cowgill, Boden Russell: 4.0
Danielson, Aidan Scott: 3.76
Dryke, Ellen Yvonne: 3.95
Epelboim, Yehuda: 3.913
Fairchild, Ethan Patrick: 3.351
Feser, Alex: 3.0
Forrest, London Elizabeth: 3.808
Fortino, Nathan Michael: 3.239
French, Zee Dorothea: 3.775
Gibson, Roselynn Ann: 3.867
Girr, Carson Samuel: 3.327
Greenleaf, Alexandra Ruth: 3.833
Greenleaf, Sophia Nicole: 3.893
Hamilton, Olivia Dawn: 3.297
Hansen, Felix: 3.255
Henrikson, Bjorn Robert: 3.874
Howard, Elizabeth Eden: 3.53
Hull, Coletyn Ray: 3.044
Klimp, Austin Aaron: 3.244
Laboy, Jackson Lee: 3.363
Lamon-McIntyre, Kennedy Inez: 3.077
Levesque, Nicholas Gerald: 3.078
Lewis, William Miles: 3.419
Lusk, Michael Joseph, Jr.: 3.063
Marchbanks, Urijah Kaden: 3.033
McCann, Mason Exit: 3.338
McCullough, Conner Oak: 3.125
Montero, Kassandra Margarita: 3.823
Moore, Harper Finley: 3.638
Neal, Brody Kenneth: 3.237
Nelson, Kai: 3.493
Osborne, Adrian: 4.0
Ostlund, Mya Nicole: 3.107
Owens, Sydney Lee: 3.39
Peters, Ayden Wylie: 3.722
Piersoll, Brooke Anela: 3.314
Plecher, Cole Bear: 3.992
Prendergast, Logan Hunter: 3.627
Pyeatt, Bridget Rose: 3.541
Randall, Reid: 3.666
Rapelje, Mason John: 4.0
Reitz Harrison, Michael Josiah: 3.45
Rhynes, Sophia Kathryn: 3.47
Rich, Izabella Sophia: 3.426
Richardson, Thomas Carver: 3.81
Rynearson, Donovan: 3.848
Sabadin: Jiada Elizabeth: 3.569
Sanders, Collin Christopher: 3.927
Seaton, Gabrielle: 3.348
Shinkle, Ava Josephine: 4.0
Simpler, Dylan Scott: 3.374
Sisson, Aeden Gabriel: 3.552
Snow, Story Mabel: 3.974
Sparks, Lily Stephanie: 3.878
Squicciarino, Nathan Michael: 3.091
Sterret, Zachary Ryder: 3.99
Tinker, Noah Dale: 3.05
Tjemsland, Lily: 3.992
Torres, Eily Marie DeSouza: 3.207
Tupper, Gavin Joel: 3.037
Turella, Clare Eva: 4.0
Updike, Nathanael: 4.0
Verdu, Colby Marcus: 3.338
Vergnet, Timothe: 3.117
Vert Graff, Curtis Zachary: 3.833
Watkins, Haylee Ann: 3.547
Weller, Sariah Michelle: 4.0
Weston Webb, Peter Tristen: 3.167
Yada, Sasha Nadine: 3.962
Zerr, Alexander Joseph: 3.289
SENIORS
Abrams, Clayton William: 3.361
Ainsworth, Molly DeAnne: 3.689
Alcaraz, Joshua Thomas Aaron: 3.85
Alstrup, Ayla Naomi: 3.763
Aschim, Devin Jacob: 3.624
Asin, Elijah Roy: 3.879
Bainbridge, Jessie: 3.896
Barclay, Nigel: 3.03
Baros, Olivia Rose: 4.0
Bear, Lincoln Shane: 3.805
Blake, Kailah Noda: 4.0
Bleiweiss, Kathryn: 3.993
Braaten, Finn Myles McCrorie: 3.596
Brewer, Raimey Marissa: 3.258
Brouillard, Kathryn Hope: 3.876
Byrne, Malachi Samson: 3.547
Chaussee, Jesse Alexander: 3.261
Childers, Yvette Marissa: 3.349
Clark, Sydney Lynn Marie: 3.055
Cobb, Samuel Montgomery: 3.239
Curry, Devan Jamele: 3.578
Danielson, Ciara Joellyn: 3.493
Disinski, Keylee Marie: 3.911
Divinsky, Sofia: 3.668
Dodson, Kendra Joy: 4.0
Doig, Rylie Irene: 3.687
Drennen, Elaina Grace: 3.788
Duncan, Casidy Ann: 3.77
Eaton, Shalom Lerothodi: 3.13
Edgecombe, Alexandra Victoria: 3.502
Edwards, Penny Grace: 3.345
Ellefson, Annabel Marie: 3.549
Espinoza, Annalise Yvonne: 3.414
Farley, Cooper Lucas: 3.079
Feik, Colin Kennedy: 3.464
Forrest, Lincoln Benjamin: 3.119
Franco, Paloma: 3.638
Garcia Osorio, Edmond Enrique: 3.539
Gilliam, Emma Lynn: 4.0
Gould, Ezekiel Lewis: 3.025
Gradillas, Willa Reyda: 3.341
Grafton, Huckleberry Puckly: 3.027
Greatwood, Benjamin Charles: 3.909
Haberlack, Kaitlyn Emily: 3.124
Hansen, Henry: 3.291
Haskins, Shelby Glenn: 4.0
Henninger, Joseph Isaac: 3.449
Herbelin, Sabrina Sage: 3.755
Herrera, Abraham Perez: 3.478
Hines, Jackson Riley: 3.752
Johnson, Ava Rae: 3.807
Kang, Joseph Peter: 3.963
Klinger, Ahrya Mae: 3.993
Lam, Tiffany Jenmay: 3.925
Lawless, Ava Lynn: 3.479
Lee, Ysabela Clementina: 3.731
Litten, Jaiden Michael: 3.029
Lozano-Garcia, Lizeth: 3.107
Matthiessen, Isaac Alexander: 3.355
McDougall, Rachel May: 3.673
Medlong, Charlie: 3.99
Middleton-Sharpe, Katelynn Ann: 3.477
Moon, Naomi Amelia: 3.639
Moreno, Juan Carlos, Jr.: 3.766
Musso, Nicolas: 4.0
Nichols, Warren James: 3.634
Ocampo, Diana: 3.955
Ollerman, Violet Shea Lynn: 3.807
Owens, Nevaeh Rayne: 3.8
Pedrey, Abbigail Joy: 3.322
Pehrson, John Theodore: 3.981
Peiffer, Ezra James: 3.66
Penson, Paige Ames: 3.462
Perez, Wyatt: 3.113
Pettett, Ivy Marie: 3.284
Phillips, Violet Kate: 3.811
Post, Zachary Thomas: 3.84
Prorok, Kristine Rose: 3.2
Rayburn, Hayden: 3.063
Reandeau, Julia Linda: 4.0
Reichner, Ashton Isadora: 3.693
Ritter, Ava: 3.673
Salazar, Madysyn Faith: 3.55
Schmadeke, Ezekiel James: 3.698
Signes, Brennin William: 3.6
Spelker, Lucy J.: 3.871
Spelker, Ryan Addison: 3.137
Stamon, Ethan Riley: 3.791
Stites, Ryan Edwin: 3.838
Stout, Alisha Dawn: 3.842
Sundin, Laila Katherine: 4.0
Sweeney, Makenna Dawn: 3.989
Tennell, Hunter Vincent: 3.357
Thomas, Preston William: 3.488
Thompson, Calleigh Marie: 3.784
Todd, Spencer Owen: 3.344
Torres, Kaylee Denise: 3.495
Tupper, Hunter: 3.609
Vilona, John Paul Morris: 3.004
Vuckel, Joseph William, Jr.: 3.271
Wagner, Colton: 3.909
Wagner, Hailey Rachelle: 3.1
Wheeler, Connor Russell: 3.783
Woodford, Ellie Terese: 3.604
Yager, Willow AnnMarie: 3.376
Yates, William Louden: 3.55
Zetina Sanchez, Esther Irene: 3.014
Zhdan, Timothy A.: 3.419