SHS Choir to send 34 to state Solo and Ensemble competition
Published 1:30 pm Tuesday, March 10, 2026
After winning 11 of 13 vocal categories at the Regional Solo and Ensemble music competition in Port Angeles High School in February, 34 Sequim music students advance to compete at the state competition this April in Ellensburg, according to Choir Director Florin Baros.
They’ll perform April 23-25 at Central Washington University.
Here are Sequim’s regional winners from the Regional Solo and Ensemble Music competition on Feb. 7:
Vocal Solo categories:
Soprano: Olivia Baros (one of two winners); first alternate (B) Sariah Weller
Mezzo Soprano: winner Cassidy Duncan
Alto: winner Kate Brouillard; first alternate Emma Gilliam; second alternate Grace Bravo.
Tenor: winner Hayden Rayburn; second alternate Aidan Danielson
Baritone: winner Boden Cowgill; first alternate Lincoln Terwilliger; second alternate Seth Baros
Bass: winner: Ryan Stites; third alternate Christian Frisby
Vocal Large Group categories:
Large Group – Soprano/ Mezzo/Alto: winner Sequim H.S. Women’s Ensemble
Large Group – Mixed: winner Vocal Ensemble – Sequim; second alternate Hurricane Harmonics (members from Sequim Select Choir)
Large Group – Tenor/Baritone/ Bass: winner Sequim Men’s Ensemble
Small Vocal Group Categories:
Small Group: Soprano/ Mezzo Alto: First alternate The Song Birds (Kate Brouillard, Lexi Bake, Katelynn Middleton-Sharpe, Grace Bravo)
Small Group: Mixed – winner Emma Gilliam and Boden Cowgill; first alternate Olivia Baros and Hayden Rayburn
Small Group: Tenor/ Baritone/ Bass: winner Sequim Vanguard (quartet: Hayden Rayburn, Seth Baros, Boden Cowgill, & Ryan Stites); first alternate Hayden Rayburn and Seth Baros; second alternate Lavish Lavender (Quartet: Aidan Danielson, Jac Curtin, Ryan Stites, & Lincoln Terwilliger)
Instrumental / Composition Categories:
Composition: winner Sariah Weller
Harp: winner Sariah Weller
Piano: second alternate Sariah Weller
Small Brass category: winner Sequim H.S. duet Max Souza and William Arredondo
Vocal Ensemble Lists:
Vocal Ensemble: Anji Wolfley, Olivia Baros, Lucy Spelker, Cassidy Duncan, Emma Gilliam, Sariah Weller, Emerson Jacobs, Kate Brouillard, Alex Alokoa, Seth Baros, Aidan Danielson, Hayden Rayburn, Boden Cowgill, Travis Baros, Lincoln Terwilliger, and Ryan Stites
Women’s Ensemble: Cassidy Duncan, Olivia Baros, Anji Wolfley, Kate Brouillard, Gracie Bravo, Emma Gilliam, Alyssa L’Ami, Lexi Baker, Ellie Miller, Emerson Jacobs, Neveah Nelson, Inara Miles, Katelynn Middleton-Sharpe, Sariah Weller, Addison Hoffman, and Zuri Kurtze
Men’s Ensemble: Seth Baros, Aidan Danielson, Hayden Rayburn, Jonis Alokoa, Alex Alokoa, Devin Curry, Westen Thomas, Lincoln Terwilliger, Boden Cowgill, Christian Frisby, Will Lewis, Ryan Stites, Travis Baros, Jac Curtin, Mark Wolfley, and Max Souza
Hurricane Harmonics: Cassidy Duncan, Alyssa L’Ami, Olive Register, Lexi Baker, Gracie Bravo, Addison Hoffman, Neveah Nelson, Zuri Kurtze, Hayden Rayburn, Devin Curry, Westen Thomas, JD Kessler, Christian Frisby, Jac Curtin, Will Lewis, and Max Souza