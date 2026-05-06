Responder Blotter — May 6, 2026

Published 3:30 am Wednesday, May 6, 2026

Sequim Gazette photo by Matthew Nash

The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.

April 26

9:52 a.m. — Animal abuse, 900 block of West Washington St.

10:31 a.m. — Trespassing, 100 block of Spring Creek Drive

12:47 p.m. — Theft, 1200 block of West Washington St.

3:23 p.m. — Weapons discharge, 200 block of Brazil Road

4:52 p.m. — Theft, 200 block of East Prairie St.

5:46 p.m. — Assault, 600 block of West Washington St.

11:12 p.m. — Eluding, intersection of U.S. Highway 101/ Louella Road

April 27

11:23 a.m. — Littering, 200 block of Eggloff Road

5:49 p.m. — Malicious mischief, 900 block of East Washington St.

April 28

11:43 a.m. — Theft, 1200 block of West Washington St.

4:09 p.m. — Trespassing, 1100 block of West Washington St.

4:42 p.m. — Theft, 900 block of Hooker Road

6:17 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.

April 29

7:45 a.m. — Trespassing, 300 block of West Fir St.

2:54 p.m. — Fraud, 100 block of Dickinson St.

3:35 p.m. — Theft, 100 block of Carlsborg Road

6:13 p.m. — Theft, 1000 block of Atterberry Road

7:33 p.m. — Weapons discharge, 1000 block of West Brackett Road

7:39 p.m. — Fireworks violation, 2100 block of West Hendrickson Road

April 30

3:12 p.m. — Warrant arrest, intersection of Carlsborg Road/ Smithfield Drive

9:14 p.m. — Weapons discharge, intersection of Woods Road/ U.S. Highway 101

May 1

2:23 p.m. — Theft, 100 block of Cliff Robinson Lane

3:00 p.m. — Animal abuse, 400 block of West Alder St.

5:27 p.m. — Malicious mischief, intersection of Solar Lane/ Heath Road

5:36 p.m. — Fraud, 500 block of North Seventh Ave.

9:25 p.m. — DUI, 600 block of West Washington St.

10:13 p.m. — Assault, 100 block of South Seventh Ave.

May 2

12:26 a.m. — Weapons discharge, 500 block of Holgerson Road

9:02 a.m. — Littering, 300 block of West Cedar St.

9:31 a.m. — Malicious mischief, intersection of South Sunnyside Ave./ Etta St.

9:44 a.m. — Trespassing, 1100 block of West Washington St.

11:38 a.m. — Vehicle prowl, 1900 block of Woodcock Road

1:52 p.m. — Trespassing, 300 block of West Washington St.

9:30 p.m. — Malicious mischief, 100 block of East Fir St.

9:45 p.m. — Trespassing, 700 block of Johnson Creek Road

10:52 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.

