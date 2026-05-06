Responder Blotter — May 6, 2026
Published 3:30 am Wednesday, May 6, 2026
The weekly blotter includes calls in the City of Sequim and in unincorporated Clallam County in the Sequim-Dungeness Valley area.
April 26
9:52 a.m. — Animal abuse, 900 block of West Washington St.
10:31 a.m. — Trespassing, 100 block of Spring Creek Drive
12:47 p.m. — Theft, 1200 block of West Washington St.
3:23 p.m. — Weapons discharge, 200 block of Brazil Road
4:52 p.m. — Theft, 200 block of East Prairie St.
5:46 p.m. — Assault, 600 block of West Washington St.
11:12 p.m. — Eluding, intersection of U.S. Highway 101/ Louella Road
April 27
11:23 a.m. — Littering, 200 block of Eggloff Road
5:49 p.m. — Malicious mischief, 900 block of East Washington St.
April 28
11:43 a.m. — Theft, 1200 block of West Washington St.
4:09 p.m. — Trespassing, 1100 block of West Washington St.
4:42 p.m. — Theft, 900 block of Hooker Road
6:17 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.
April 29
7:45 a.m. — Trespassing, 300 block of West Fir St.
2:54 p.m. — Fraud, 100 block of Dickinson St.
3:35 p.m. — Theft, 100 block of Carlsborg Road
6:13 p.m. — Theft, 1000 block of Atterberry Road
7:33 p.m. — Weapons discharge, 1000 block of West Brackett Road
7:39 p.m. — Fireworks violation, 2100 block of West Hendrickson Road
April 30
3:12 p.m. — Warrant arrest, intersection of Carlsborg Road/ Smithfield Drive
9:14 p.m. — Weapons discharge, intersection of Woods Road/ U.S. Highway 101
May 1
2:23 p.m. — Theft, 100 block of Cliff Robinson Lane
3:00 p.m. — Animal abuse, 400 block of West Alder St.
5:27 p.m. — Malicious mischief, intersection of Solar Lane/ Heath Road
5:36 p.m. — Fraud, 500 block of North Seventh Ave.
9:25 p.m. — DUI, 600 block of West Washington St.
10:13 p.m. — Assault, 100 block of South Seventh Ave.
May 2
12:26 a.m. — Weapons discharge, 500 block of Holgerson Road
9:02 a.m. — Littering, 300 block of West Cedar St.
9:31 a.m. — Malicious mischief, intersection of South Sunnyside Ave./ Etta St.
9:44 a.m. — Trespassing, 1100 block of West Washington St.
11:38 a.m. — Vehicle prowl, 1900 block of Woodcock Road
1:52 p.m. — Trespassing, 300 block of West Washington St.
9:30 p.m. — Malicious mischief, 100 block of East Fir St.
9:45 p.m. — Trespassing, 700 block of Johnson Creek Road
10:52 p.m. — Theft, 600 block of West Washington St.