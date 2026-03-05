Sequim Middle School term two Honor Roll — 2025-26
Published 1:30 am Thursday, March 5, 2026
Here is Sequim Middle School’s second term Honor Roll for the 2025-26 school year.
Sixth grade
Soren Albright, 4.0; Zaliyah Alonzo, 3.167; Adiah Anderson, 3.9; Miles Angelovic, 3.883; Colin Bixby, 4.0; Rayna Buggy, 3.45; Sawyer Bushy, 4.0; Scarlett Cartmel, 3.667; Grayson Castell, 3.9; Brandon Chong, 4.0; Paisley Collins, 3.05; Helena Coon, 3.833; Raylan Crates, 3.067; Preston DeAngelo, 4.0; Myia Delaney, 3.067; Benjamin Divinsky, 3.95; Marley Eaton, 4.0; Kazuki Feinstein, 3.4; Jakson Fergusson, 3.95; River Frye, 3.4; Kaila Fuentes, 3.95; Lily Galloway, 3.683; Cage Giddings, 3.783; Carter Gillaspy, 3.683; Ember Hanshaw, 3.0; Eryn Haubrick, 3.283; Corliss Hill, 3.5; Hudson Holgerson, 4.0; Parker Horst, 4.0; Gabriella Huff, 3.783; Lilith Isaksson, 3.217; Asher Jacobson, 3.883; Zoey Johnson, 3.717; Gabriella Laboy, 3.217; Gabriel Loney, 3.333; Sofia Lopez, 3.9; Logan Mao, 3.733; Wyatt Cable-May, 3.85; Sophia McBride, 3.617; Wade McCarthey, 4.0; Fisher Melsheimer, 3.783; Mia Miano, 4.0; Rain Nelson, 4.0; Ramsey O’Mera, 4.0; Taylor Petroff, 3.9; Wesley Priest, 3.183; Dylan Purkey, 4.0; Katelyn Purkey, 3.883; Winter Radcliffe, 4.0; Mario Rampp, 3.55; Stephen Reno, 4.0; Aylah Rose, 3.483; Nevaeda Steele, 3.167; Bricklin Thatcher, 3.267; Riley Thomas, 3.5; Camila Torres, 3.6; Alaina Turner, 3.617; Natalie Wagner, 3.733; Sarina Whitteker, 3.833; Kenneth Wickert, 3.683; Andres Yescas, 4.0.
Seventh grade
Blake Alsup, 3.167; Dayton Baker, 3.567; Harper Barrett, 4.0; Laina Bo, 3.167; Olianna Brailey, 3.95; Elijah Buchanan, 3.383; Racin Bush, 3.167; Caleb Calloway, 3.167; Finn Cameron, 3.95; Cascadia Cammett, 3.617; Elena Carroll, 3.9; Allison Cate, 3.617; Michael Caudle, 3.617; Addison Cecere, 3.9; Sophie Christian, 3.95; Lucia Claypool, 3.617; Nathan Coates, 3.183; Anthony Cousins, 3.0; Aubrey Dailey, 3.95; Wren Decker, 3.95; Trevor Deese, 3.333; Aven Dotlich, 4.0; Shanty Gallegos-Figueroa, 3.55; Grayson Fiorini, 3.167; Abagail Floyd, 3.667; Dasia Fry, 3.267; Hero Gaede, 3.95; Tomas Gonzalez, 3.617; Emily Granger, 3.4; Lily Gulbranson, 4.0; Emiliano Reyes Hernandez, 3.283; Iris Homant, 3.95; Stephanie Hooker, 3.783; River Moxley-Horgan, 3.783; Jordan Huber, 3.833; Levi Hull, 3.55; Greyson Humphries, 4.0; Jack Jacobs, 3.95; Elynn Long, 3.067; Ariyana Lopez, 3.45; Bianca Lopez, 3.833; Jacob Magdych, 3.333; Kellen Mckenzie, 3.167; Christopher Peros, 3.217; Abigail Poirier, 3.95; Hoko Saari, 4.0; Anela Sellmeyer, 3.95; Gracelyn Staples, 3.95; Aiden Tangedahl, 3.833; Sitka Thompson, 3.183; Anh-Thi Tran, 3.833; David Trevino, 3.05; Ella Ulin, 3.667; Gretchen Voyles, 3.95; Barrett Wilhelm, 3.15; Makai Wilhelm, 3.783.
Eighth grade
Aaron Adamson, 3.94; Antonia Barros Alves, 4.0; Aiden Bardwell, 3.5; Porter Bays, 3.383; Emma Bixby, 4.0; Mason Blake, 3.55; Morgan Breithaupt, 4.0; William Brooks, 3.74; Amara Buggy, 4.0; Emma Chapman, 3.94; Brodie Chatski, 3.075; Samuel Clemons, 4.0; Cash Coon, 3.3; Aleah Daniels, 3.55; Owen DeAngelo, 3.95; Caroline Dennis, 4.0; Sawyer Denton, 4.0; Alice Dorgan, 3.75; Zarylaine Durham, 4.0; Faith Eaton, 4.0; Alabama Evenson, 4.0; Carter Fenner, 3.717; Logan Gallegos, 3.733; Hayden Gange, 3.067; Ryan Gates, 4.0; Dylan Greenleaf, 4.0; Lucy Greenwalt, 4.0; Russell Grimes, 3.783; Robert Guyton, 3.0; Reese Hale, 4.0; Emmelia Henrikson, 4.0; Elliana Holt, 3.4; Jaxon Horness, 3.117; Connor Horst, 3.4; Abyssinia Jefferson, 4.0; Brinley Johnson, 3.5; Aidan Johnstad, 3.333; Alester Knapp, 3.26; Vaira Luke, 3.783; Tyler McCarthey, 3.767; Stone McClurken, 3.4; Aubriana Miller, 3.05; Emma Miller, 3.717; Samantha Mooney, 3.517; Emma Morris, 4.0; Ocean Mounts, 3.88; Reed Nash, 3.833; Nathan Nelson, 4.0; Arwen Osborne, 4.0; Avanelle Priest, 3.233; Natalie Randall, 4.0; Miriam Risinger, 3.95; Leonides Rivas, 3.333; Mason Robbins, 3.95; Jack Ross, 4.0; Olive Rossi, 3.94; Natalie Salgado, 3.267; Lorelei Sanders, 3.95; Shyla Schmitt, 3.733; Linda Schroeder, 3.683; Marcus Shelden, 4.0; Samantha Siemion, 3.567; Emma Simpson, 4.0; Giada Snyder, 3.5; Emily Stamon, 4.0; David Struve, 3.667; Silas Sullivan, 3.383; Ja’khai Thomas, 3.117; Olivia Thompson, 3.95; Jasper Tipton, 3.883; Hung To, 3.067; Susan Updike, 4.0; Wyatt Varney, 3.067; Logan White, 3.283; Eliseo Zaragoza, 3.667.