More than $3.87M in scholatships awarded to Sequim seniors
Published 3:30 am Wednesday, June 17, 2026
A total of $3,873,489 in scholarships were awarded to graduating seniors at Sequim High School for 2026. Here is a list of students and the scholarships they received.
Amy Adolphsen
$1,000 Sequim Chamber of Commerce Howard Wood Scholarship
$500 Clallam County Livestock Junior Auction Scholarship
$1,000 Shipley Center Scholarship
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Joshua Alcaraz
$300 Sequim Soccer Booster Club Scholarship
Adrian Aragon
$1,000 Karen Byrd Scholarship
$837 Olympic College Ranger Athletic Scholarship
Devin Aschim
$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship
$500 Caterina Memorial Scholarship
$500 SEPTA Scholarship
$1,000 Olympic Personal Growth Future Healer’s Scholarship
$2,000 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship
Elijah Asin
$2,500 WWU Achievement Award
Jessie Bainbridge
$1,500 Karen Byrd Scholarship
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship
$3,000 Westport LLC Scholarship
Alexis Baker
$500 Sequim School Bus Drivers Scholarship
$20,595 WSU Scholarships and Grants
Olivia Baros
$3,600 Robert J. Handy Scholarships
$2,000 Sequim Education Foundation’s Woodward P. Ward Scholarship
$21,000 L1000 Scholarship
$63,592 WSU Vancouver Achievement Awards and Academic Grants
$3,000 Sequim Elks Lodge Scholarship
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$2,250 Monday Musicale Scholarship
$750 Sequim Youth Baseball
Kailah Blake
$2,000 Sequim Education Foundation’s James J. Halloran Memorial Scholarship
$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$18,200 University of Washington Scholarship and Grants
$22,500 Washington State Opportunity Scholarship
$1,000 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship
Kathryn Bleiweiss
$27,200 Concordia St. Paul Scholarship
Finn Braaten
$1,000 Sequim Pioneer Scholarships
$2,000 Olympic Peninsula Catholic Parishes Scholarship
$550 Sequim Soccer Booster Club Scholarship
$24,000 Shipley Center Fred Chan STEMM Scholarship
$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship
$40,646 Gonzaga Merit Scholarship
Kate Brouillard
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
$9,770 WSU Regent Scholarship and grants
Aiden Bruneau
$1,000 Shipley Center Scholarship
Sebastian Buhrer
$550 Sequim Soccer Booster Club Scholarship
$100,000 Barry University Presidential and Honors Scholarship
Malachi Byrne
$1,000 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship
Riley Campbell
$1,000 Karen Byrd Scholarship
$1,000 Shipley Center Scholarship
Yvette Childers
$500 Bill Mair Heating Scholarship
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship
Sydney Clark
$7,500 WSU Scholarships and Grants
Keylee Disinski
$500 John Wright Scholarship
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Kayden Disinski
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship
Sofia Divinsky
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship
Kendra Dodson
$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship
$292,000 Chapman University Scholarships and Grants
$60,000 Hagan Foundation Scholarship
$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship
$5,000 Women’s Western Golf Foundation
$3,000 Sequim Elks Lodge Scholarship
$1,500 Elks National Foundation
Rylie Doig
$500 Sequim School Bus Drivers Scholarship
$88,000 MSU Western Undergraduate Exchange Scholarship
$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship
Elaina Drennen
$1,500 Olympic Peninsula Audubon Society
$287,424 Whitman College Scholarship and Grants
$24,000 Shipley Center Fred Chan STEMM Scholarship
$500 Ben Merscher Scholarship
$2,000 Norma Varvil Scholarship
$5,000 Women’s Western Golf Foundation
Cassidy Duncan
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
$500 Monday Musicale Scholarship
$168,000 Illinois Wesleyan University Scholarships
Shalom Eaton
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Patrick Elias
$1,000 Shipley Center Scholarship
Annabel Ellefson
$1,000 Soroptimist Scholarship
$31,000 Grand Canyon University Scholarship
Annaliese Espinoza
$500 Bill Mair Heating Scholarship
$1,500 Soroptimist Scholarship
$22,500 Washington State Opportunity Scholarship
Colin Feik
$300 Sequim Soccer Booster Club Scholarship
$1,000 VFW Post 4760 Auxiliary Scholarship
Lincoln Forrest
$1,500 Karen Byrd Scholarship
Paloma Franco
$1,500 Soroptimist Scholarship
$22,500 Washington State Baccalaureate Opportunity Scholarship
$29,383 University of Washington Scholarship and Grants
Edmond Garcia Osorio
$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship
$1,000 Shipley Center Scholarship
Emma Gilliam
$2,000 Soroptimist Scholarship
$18,584 WWU Achievement Award and Grants
$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
Onyx Gish
Victoria Academy of Ballet Recognition Scholarship
Ariya Goettling
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship
$1,250 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship
Zeke Gould
$1,000 Karen Byrd Scholarship
$2,000 Sequim Education Foundation’s Jane Q. Miller and Gertrude Greenside Scholarship
$1,000 Shipley Center Scholarship
$2,500 Sequim Sunrise Rotary Vocational Scholarship
$1,000 OCVF Sequim Prairie Nights
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Willa Gradillas
$500 Bill Mair Heating Scholarship
Benjamin Greatwood
$1,000 Eagles Auxiliary Medical Studies Scholarship
$2,500 Aubrey and Carol Verstegen Scholarship
Joey Kang
$98,000 UChicago Odyssey Scholars Scholarship
Andrew Keeler
$1,500 Karen Byrd Scholarship
$2,000 Sequim Alumni Association Scholarship
$49,600 Sister Thomas Welder Scholarship and University Grants
$3,000 Sequim Elks Club #2642 Scholarship
Ahrya Klinger
$2,500 Sequim Education Foundation’s Ray and June Robinson Scholarship in STEM
$216,320 Pacific Lutheran University Scholarships and Grants
$3,000 Local Elks Club Scholarship
$4,000 Jewell & Dean Rowland Scholarship
$22,500 Washington State Opportunity Scholarship
Jaxon Korsak
$16,000 EWU Scholarships and Grants
Tiffany Lam
$500 Peninsula Tennis Club
$1,000 Soroptimist Scholarship
$1,000 Lorraine McDonald Memorial Scholarship
$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
$1,000 InspirASIAN Scholarship
$1,500> William and Esther Littlejohn Scholarship
$3,000 Sequim Elks Lodge Scholarship
$3,000 Bremerton Valley Scottish Rite Scholarship
$1,000 Sequim Lions Club Scholarship
Aaliyah Lara
$1,000 Sequim Educational Foundation Options Scholarship
Ava Lawless
$1,000 Sequim Pioneer Scholarships
Sophia Lawson
$1,000 Shipley Center Scholarship
$1,500 Dale Kruse Memorial Scholarship
$1,000 Clallam County Professional Firefighters Scholarship
Ysabela Lee
$125,472 UW Scholarships and Grants
Patience Leto
$500 Bill Mair Heating Scholarship
$500 Shirley Foss Memorial Scholarship
$2,250 PEO Foundation Chapter HM-WA Scholarship
Joshua Loucks
$1,500 Sequim VFW Post 4760
$1,000 VFW Post 4760 Auxiliary Scholarship
Isaac Mathiessen
$1,000 Sequim Edu- cational Foundation Options Scholarship
Rachel McDougall
$1,000 Sequim Pioneer Scholarships
$2,000 Sequim Education Foundation’s James J. Halloran Memorial Scholarship
$22,000 WSU Scholarships and Grants
$22,500 WA State Opportunity Scholarship
$2,500 Peabody Scholarship
Charlie Medlong
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
$1,000 Sequim Museum and Arts Docent Scholarship
Katelynn Middleton-Sharpe
$3,500 Queen’s University Belfast
Naomi Moon
$1,000 Karen Byrd Scholarship
Nicholas Musso
$550 Sequim Soccer Booster Club Scholarship
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Diana Ocampo
$2,000 Sequim Education Foundation’s Jane Q. Miller and Gertrude Greenside Scholarship
$32,000 UW Scholarships and Grants
$5,000 L1000 Scholarship
$22,500 WA State Opportunity Baccalaureate Scholarship
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
Violet Ollerman
$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship
$27,000> Gonzaga Scholarships
Navaeh Owens
$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship
$2,000 Soroptimist Scholarship
$250 Sequim Youth Basketball Scholarship
$500 Sequim Little League Scholarship
Abbigail Pedrey
$13,100 EQU Scholarships and Grants
John Pehrson
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Ezra Peiffer
$1,000 Shipley Center Scholarship
Paige Penson
$1,000 VFW Post 4760 Auxiliary Scholarship
Ava Peterson
$500 Bill Mair Heating Scholarship
$4,000 Sequim Prairie Grange Scholarship
$1,500> William and Esther Littlejohn Scholarship
Ivy Pettet
$750 Sequim Elks Holiday Bazaar Scholarship
$500 Clallam County Livestock Junior Auction Scholarship
$1,500 Soroptimist Scholarship
$1,000 Shipley Center Scholarship
Violet Phillips
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Zachary Post
$2,000 Sequim Sunrise Rotary Pat LaGuardia Memorial Scholarship
Hayden Rayburn
$260,000 Illinois Wesleyan University Scholarships and Grants
$6,000 Monday Musicale Scholarship
Julia Reandeau
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship
Ashton Reichner
$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship
Madysyn Salazar
$2,500 Soroptimist Blazier Medical Scholarship
$84,480 University of Montana
Zeke Schmadeke
$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship
$500 Lyons Vocational Scholarship
$120,000 Frances R. Linfield Scholarship
$250 Sequim Youth Basketball
$1,000 Future of EMS Scholarship
Solomon Sheppard
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship
$250 Sequim Youth Basketball
Ainsley Short
$1,000 Shipley Center Scholarship
Dean Spaulding
$1,000 Sequim Valley Car Club
$1,000 OCVF Sequim Prairie Nights
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship
Ryan Stites
$500 Peninsula Tennis Club
$27,200 Concordia St. Paul Scholarship
$4,000 Faith Lutheran Church Work Scholarship
Laila Sundin
$1,500 Olympic Peninsula Audubon Society
$310,176 UChicago Police Fire Scholarship and Grants
$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship
$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship
Mackenna Sweeney
$233,560 Gonzaga Scholarships and Grants
$500 Rick Kaps Memorial Scholarship
$22,500 Washington State Baccalaureate Opportunity Scholarship
$500 SEPTA Scholarship
Hunter Tennell
$1,500 Clallam County Fire District 3 Volunteer Association
$2,500 John Knapman, Jr. Scholarship
$250 Sequim Youth Basketball Scholarship
$500 Sequim Little League Scholarship
$1,000 Future of EMS Scholarship
$1,500 Dale Kruse Memorial Scholarship
Calleigh Thompson
$116,000 Gonzaga Merit Scholarship
$2,000 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship
Kaylee Torres
$500 Ben and Myrtle Walkling Memorial Trust
$22,500 WA State Opportunity Baccalaureate Scholarship
$2,250 PEO Sisterhood combined chapters EP, HM, JC Scholarship
$2,000 Norma Varvil Scholarship
Selah Turrey
$2,000 Sequim Education Foundation’s Magdalen Nazar Memorial Scholarship
$2,000 Soroptimist Scholarship
$1,000 Shipley Center Scholarship
Hailey Wagner
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship
Chloe Welch
$500 Sequim Bus Drivers Scholarship
$500 PEO Chapter HM Memorial Fund Scholarship
Rilynn Whitehead
$1,000 Bob Duncan Memorial Scholarship
$1,000 Soroptimist Scholarship
$250 Sequim Youth Basketball Scholarship
Brayden Wopperer
$60,000 PLU Scholarship
Roxy Woods
$1,000 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship
William Yates
$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship