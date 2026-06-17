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More than $3.87M in scholatships awarded to Sequim seniors

Published 3:30 am Wednesday, June 17, 2026

By Sequim Gazette staff

Gloria Dahlquist, center, hugs Kaylee Torres, a Sequim senior, and provided her a scholarship on behalf of the Sequim Philanthropic Educational Organization (P.E.O.). Looking on is Maribeth Kelly, on left.
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Gloria Dahlquist, center, hugs Kaylee Torres, a Sequim senior, and provided her a scholarship on behalf of the Sequim Philanthropic Educational Organization (P.E.O.). Looking on is Maribeth Kelly, on left.

Gloria Dahlquist, center, hugs Kaylee Torres, a Sequim senior, and provided her a scholarship on behalf of the Sequim Philanthropic Educational Organization (P.E.O.). Looking on is Maribeth Kelly, on left.
Sequim Gazette photos by Matthew Nash Judy Reandeau Stipe, executive director of Sequim Museum and Arts, stands with Finn Braaten, Ava Lawless and Rachel McDougall after giving them Sequim Pioneer Association’s scholarships.
Captain Marc Lawson with Clallam County Fire District 3 awards his daughter Sophia a scholarship on behalf of Clallam County Professional Firefighters on May 27.
Soroptimist International of Sequim grants multiple scholarships to Sequim senior girls to help them with their education post-high school.
Sequim Gazette photos by Matthew Nash Sequim Education Foundation celebrates its scholarship recipients on May 27.
Bob Boekelheide with the Olympic Peninsula Audubon Society awarded two $1,500 scholarships to Elaina Drennen and Laila Sundin.
Sequim Gazette photo by Matthew Nash/ Sequim Soccer Booster Club Scholarship awarded five scholarships to, from left, Sebastian Buhrer, Nico Musso, Finn Braaten, Colin Feik, and Josh Alcaraz.
Sequim Gazette photo by Matthew Nash/ Shipley Center Executive Director Michael Smith stands with the senior center’s scholarship recipients. He said it was the most scholarships they’ve ever given thanks to proceeds from their annual sale, and a donation from Renee Millar. Smith also provided two more scholarships on behalf of engineer Fred Chan to Finn Braaten and Elaina Drennen.
Sequim Gazette photo by Matthew Nash/ Sequim VFW Post 4760 provided eight scholarships to Sequim graduates.
Sequim Gazette photo by Matthew Nash/ Sequim Sunrise Rotary member Eric Lewis, on left, congratulates the club’s multiple scholarship recipients.

A total of $3,873,489 in scholarships were awarded to graduating seniors at Sequim High School for 2026. Here is a list of students and the scholarships they received.

Amy Adolphsen

$1,000 Sequim Chamber of Commerce Howard Wood Scholarship

$500 Clallam County Livestock Junior Auction Scholarship

$1,000 Shipley Center Scholarship

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Joshua Alcaraz

$300 Sequim Soccer Booster Club Scholarship

Adrian Aragon

$1,000 Karen Byrd Scholarship

$837 Olympic College Ranger Athletic Scholarship

Devin Aschim

$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship

$500 Caterina Memorial Scholarship

$500 SEPTA Scholarship

$1,000 Olympic Personal Growth Future Healer’s Scholarship

$2,000 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship

Elijah Asin

$2,500 WWU Achievement Award

Jessie Bainbridge

$1,500 Karen Byrd Scholarship

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship

$3,000 Westport LLC Scholarship

Alexis Baker

$500 Sequim School Bus Drivers Scholarship

$20,595 WSU Scholarships and Grants

Olivia Baros

$3,600 Robert J. Handy Scholarships

$2,000 Sequim Education Foundation’s Woodward P. Ward Scholarship

$21,000 L1000 Scholarship

$63,592 WSU Vancouver Achievement Awards and Academic Grants

$3,000 Sequim Elks Lodge Scholarship

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$2,250 Monday Musicale Scholarship

$750 Sequim Youth Baseball

Kailah Blake

$2,000 Sequim Education Foundation’s James J. Halloran Memorial Scholarship

$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$18,200 University of Washington Scholarship and Grants

$22,500 Washington State Opportunity Scholarship

$1,000 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship

Kathryn Bleiweiss

$27,200 Concordia St. Paul Scholarship

Finn Braaten

$1,000 Sequim Pioneer Scholarships

$2,000 Olympic Peninsula Catholic Parishes Scholarship

$550 Sequim Soccer Booster Club Scholarship

$24,000 Shipley Center Fred Chan STEMM Scholarship

$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship

$40,646 Gonzaga Merit Scholarship

Kate Brouillard

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

$9,770 WSU Regent Scholarship and grants

Aiden Bruneau

$1,000 Shipley Center Scholarship

Sebastian Buhrer

$550 Sequim Soccer Booster Club Scholarship

$100,000 Barry University Presidential and Honors Scholarship

Malachi Byrne

$1,000 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship

Riley Campbell

$1,000 Karen Byrd Scholarship

$1,000 Shipley Center Scholarship

Yvette Childers

$500 Bill Mair Heating Scholarship

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

Sydney Clark

$7,500 WSU Scholarships and Grants

Keylee Disinski

$500 John Wright Scholarship

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Kayden Disinski

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

Sofia Divinsky

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

Kendra Dodson

$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship

$292,000 Chapman University Scholarships and Grants

$60,000 Hagan Foundation Scholarship

$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship

$5,000 Women’s Western Golf Foundation

$3,000 Sequim Elks Lodge Scholarship

$1,500 Elks National Foundation

Rylie Doig

$500 Sequim School Bus Drivers Scholarship

$88,000 MSU Western Undergraduate Exchange Scholarship

$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship

Elaina Drennen

$1,500 Olympic Peninsula Audubon Society

$287,424 Whitman College Scholarship and Grants

$24,000 Shipley Center Fred Chan STEMM Scholarship

$500 Ben Merscher Scholarship

$2,000 Norma Varvil Scholarship

$5,000 Women’s Western Golf Foundation

Cassidy Duncan

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

$500 Monday Musicale Scholarship

$168,000 Illinois Wesleyan University Scholarships

Shalom Eaton

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Patrick Elias

$1,000 Shipley Center Scholarship

Annabel Ellefson

$1,000 Soroptimist Scholarship

$31,000 Grand Canyon University Scholarship

Annaliese Espinoza

$500 Bill Mair Heating Scholarship

$1,500 Soroptimist Scholarship

$22,500 Washington State Opportunity Scholarship

Colin Feik

$300 Sequim Soccer Booster Club Scholarship

$1,000 VFW Post 4760 Auxiliary Scholarship

Lincoln Forrest

$1,500 Karen Byrd Scholarship

Paloma Franco

$1,500 Soroptimist Scholarship

$22,500 Washington State Baccalaureate Opportunity Scholarship

$29,383 University of Washington Scholarship and Grants

Edmond Garcia Osorio

$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship

$1,000 Shipley Center Scholarship

Emma Gilliam

$2,000 Soroptimist Scholarship

$18,584 WWU Achievement Award and Grants

$10,000 Albert Haller Foundation Scholarship

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

Onyx Gish

Victoria Academy of Ballet Recognition Scholarship

Ariya Goettling

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

$1,250 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship

Zeke Gould

$1,000 Karen Byrd Scholarship

$2,000 Sequim Education Foundation’s Jane Q. Miller and Gertrude Greenside Scholarship

$1,000 Shipley Center Scholarship

$2,500 Sequim Sunrise Rotary Vocational Scholarship

$1,000 OCVF Sequim Prairie Nights

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Willa Gradillas

$500 Bill Mair Heating Scholarship

Benjamin Greatwood

$1,000 Eagles Auxiliary Medical Studies Scholarship

$2,500 Aubrey and Carol Verstegen Scholarship

Joey Kang

$98,000 UChicago Odyssey Scholars Scholarship

Andrew Keeler

$1,500 Karen Byrd Scholarship

$2,000 Sequim Alumni Association Scholarship

$49,600 Sister Thomas Welder Scholarship and University Grants

$3,000 Sequim Elks Club #2642 Scholarship

Ahrya Klinger

$2,500 Sequim Education Foundation’s Ray and June Robinson Scholarship in STEM

$216,320 Pacific Lutheran University Scholarships and Grants

$3,000 Local Elks Club Scholarship

$4,000 Jewell & Dean Rowland Scholarship

$22,500 Washington State Opportunity Scholarship

Jaxon Korsak

$16,000 EWU Scholarships and Grants

Tiffany Lam

$500 Peninsula Tennis Club

$1,000 Soroptimist Scholarship

$1,000 Lorraine McDonald Memorial Scholarship

$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

$1,000 InspirASIAN Scholarship

$1,500> William and Esther Littlejohn Scholarship

$3,000 Sequim Elks Lodge Scholarship

$3,000 Bremerton Valley Scottish Rite Scholarship

$1,000 Sequim Lions Club Scholarship

Aaliyah Lara

$1,000 Sequim Educational Foundation Options Scholarship

Ava Lawless

$1,000 Sequim Pioneer Scholarships

Sophia Lawson

$1,000 Shipley Center Scholarship

$1,500 Dale Kruse Memorial Scholarship

$1,000 Clallam County Professional Firefighters Scholarship

Ysabela Lee

$125,472 UW Scholarships and Grants

Patience Leto

$500 Bill Mair Heating Scholarship

$500 Shirley Foss Memorial Scholarship

$2,250 PEO Foundation Chapter HM-WA Scholarship

Joshua Loucks

$1,500 Sequim VFW Post 4760

$1,000 VFW Post 4760 Auxiliary Scholarship

Isaac Mathiessen

$1,000 Sequim Edu- cational Foundation Options Scholarship

Rachel McDougall

$1,000 Sequim Pioneer Scholarships

$2,000 Sequim Education Foundation’s James J. Halloran Memorial Scholarship

$22,000 WSU Scholarships and Grants

$22,500 WA State Opportunity Scholarship

$2,500 Peabody Scholarship

Charlie Medlong

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

$1,000 Sequim Museum and Arts Docent Scholarship

Katelynn Middleton-Sharpe

$3,500 Queen’s University Belfast

Naomi Moon

$1,000 Karen Byrd Scholarship

Nicholas Musso

$550 Sequim Soccer Booster Club Scholarship

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Diana Ocampo

$2,000 Sequim Education Foundation’s Jane Q. Miller and Gertrude Greenside Scholarship

$32,000 UW Scholarships and Grants

$5,000 L1000 Scholarship

$22,500 WA State Opportunity Baccalaureate Scholarship

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

Violet Ollerman

$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship

$27,000> Gonzaga Scholarships

Navaeh Owens

$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship

$2,000 Soroptimist Scholarship

$250 Sequim Youth Basketball Scholarship

$500 Sequim Little League Scholarship

Abbigail Pedrey

$13,100 EQU Scholarships and Grants

John Pehrson

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$3,000 Sequim Sunrise Rotary Jim Williams Memorial STEM Scholarship

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Ezra Peiffer

$1,000 Shipley Center Scholarship

Paige Penson

$1,000 VFW Post 4760 Auxiliary Scholarship

Ava Peterson

$500 Bill Mair Heating Scholarship

$4,000 Sequim Prairie Grange Scholarship

$1,500> William and Esther Littlejohn Scholarship

Ivy Pettet

$750 Sequim Elks Holiday Bazaar Scholarship

$500 Clallam County Livestock Junior Auction Scholarship

$1,500 Soroptimist Scholarship

$1,000 Shipley Center Scholarship

Violet Phillips

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Zachary Post

$2,000 Sequim Sunrise Rotary Pat LaGuardia Memorial Scholarship

Hayden Rayburn

$260,000 Illinois Wesleyan University Scholarships and Grants

$6,000 Monday Musicale Scholarship

Julia Reandeau

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$3,000 Sequim Masonic Lodge Scholarship

Ashton Reichner

$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship

Madysyn Salazar

$2,500 Soroptimist Blazier Medical Scholarship

$84,480 University of Montana

Zeke Schmadeke

$1,500 Sequim VFW Post 4760 Scholarship

$500 Lyons Vocational Scholarship

$120,000 Frances R. Linfield Scholarship

$250 Sequim Youth Basketball

$1,000 Future of EMS Scholarship

Solomon Sheppard

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

$250 Sequim Youth Basketball

Ainsley Short

$1,000 Shipley Center Scholarship

Dean Spaulding

$1,000 Sequim Valley Car Club

$1,000 OCVF Sequim Prairie Nights

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

Ryan Stites

$500 Peninsula Tennis Club

$27,200 Concordia St. Paul Scholarship

$4,000 Faith Lutheran Church Work Scholarship

Laila Sundin

$1,500 Olympic Peninsula Audubon Society

$310,176 UChicago Police Fire Scholarship and Grants

$5,500 Nitterhouse Foundation Scholarship

$2,250 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship

Mackenna Sweeney

$233,560 Gonzaga Scholarships and Grants

$500 Rick Kaps Memorial Scholarship

$22,500 Washington State Baccalaureate Opportunity Scholarship

$500 SEPTA Scholarship

Hunter Tennell

$1,500 Clallam County Fire District 3 Volunteer Association

$2,500 John Knapman, Jr. Scholarship

$250 Sequim Youth Basketball Scholarship

$500 Sequim Little League Scholarship

$1,000 Future of EMS Scholarship

$1,500 Dale Kruse Memorial Scholarship

Calleigh Thompson

$116,000 Gonzaga Merit Scholarship

$2,000 Sequim Sunrise Rotary Academic Scholarship

Kaylee Torres

$500 Ben and Myrtle Walkling Memorial Trust

$22,500 WA State Opportunity Baccalaureate Scholarship

$2,250 PEO Sisterhood combined chapters EP, HM, JC Scholarship

$2,000 Norma Varvil Scholarship

Selah Turrey

$2,000 Sequim Education Foundation’s Magdalen Nazar Memorial Scholarship

$2,000 Soroptimist Scholarship

$1,000 Shipley Center Scholarship

Hailey Wagner

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

Chloe Welch

$500 Sequim Bus Drivers Scholarship

$500 PEO Chapter HM Memorial Fund Scholarship

Rilynn Whitehead

$1,000 Bob Duncan Memorial Scholarship

$1,000 Soroptimist Scholarship

$250 Sequim Youth Basketball Scholarship

Brayden Wopperer

$60,000 PLU Scholarship

Roxy Woods

$1,000 Sequim Irrigation Royalty Pageant Scholarship

William Yates

$1,500 William and Esther Littlejohn Scholarship

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